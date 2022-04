Elodie si riavvicina a Marracash/ Cosa bolle in pentola tra i due ex fidanzati?

Elodie: periodo d’oro per la cantante

Elodie sta vivendo un periodo d’oro. Il suo ultimo singolo “Bagno a mezzanotte”, scritto da Elisa e prodotto Marz e Zef, è da settimane nella classifica dell’airplay italiana e si conferma tra i brani più trasmessi dalle radio: è il sesto singolo consecutivo dell’artista a raggiungere il primo posto in radio, seguendo il successo di “Vertigine” (disco d’oro), “Guaranà” (doppio disco di platino), “Andromeda” (disco di platino), “Margarita” (triplo disco di platino) e la collaborazione in “Pensare male” dei The Kolors (disco di platino). Inoltre l’attrice ha esordito come attrice nel film “Ti mangio il cuore”, del regista Pippo Mezzapesa, descritto come “un gangster movie e una grande, tragica storia d’amore”. Al suo fianco l’attore Francesco Patanè, che ha recentemente recitato al fianco di Sergio Castellitto del film biografico “Il Cattivo Poeta”.

Elodie si riavvicina a Marracash?

Elodie al momento è fidanzata con Davide Rossi ma è rimasta in ottimo rapporti con il suo ex fidanzato Marracash, a cui è stata legata dal 2019 al 2021. Il rapper milanese ha ufficializzato la rottura lo scorso autunno in occasione del lancio del suo disco “Noi, Loro, Gli Altri”. Nonostante sulla copertina del nuovo lavoro ci fosse anche Elodie, il rapper ha confermato che la love story era finita: “Ci siamo lasciati durante la lavorazione del disco, nel video di Crazy Love mettiamo in scena la fine nostro rapporto e ci uccidiamo a vicenda”, ha riportato Il Mattino. Qualche tempo dopo, Elodie ha parlato stelle pagine del settimanale Grazie della fine della sua storia daremo con Marracash, all’anagrafe Fabio Bartolo Rizzo: “Mi fa strano parlare di fine, fra me e lui, il nostro amore non è finito, si è trasformato. Fabio per me continua a essere famiglia. Le persone mica si dimenticano da un giorno all’altro”. Nell’ultimo periodo, secondo il settimanale Gente, Elodie e Marracash stanno intensificando la loro frequentazione. Cosa bolle in pentola? Forse una nuova canzone insieme…

