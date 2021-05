Elodie “Siete capaci di rompere il cazz*** in molteplici modi”/ Tentativo di truffa..

Elodie sbotta dopo un tentativo di truffa. La cantante che, in queste settimane è impegnata in lezioni di ballo, nelle scorse ore, su Instagram, tra le sue storie, ha pubblicato lo screenshot con una serie di messaggi ricevuti il cui testo era: «Nuovo accesso al tuo account nei pressi di Milano. Autorizza o blocca (cliccando un link, ndr)». La fidanzata di Marracash ha ricevuto diversi messaggi del genere che l’hanno insospettiva. Attraverso un video successivo, infatti, Elodie non solo si sfoga, ma svela anche di essere finita nel mirino di alcuni truffatori. Quei messaggi, infatti, sono il tentativo di una truffa che si sarebbe concretizzata qualora Elodie avesse cliccato sul link indicato nel messaggio in questione. Dopo aver scoperto tutto, l’artista ha condiviso un video su Instagram raccontando la propria esperienza.

Nando dalla Chiesa, morta la moglie Emilia Castelli/ “Aveva un cuore grandissimo”

Elodie si sfoga dopo il tentativo di truffa

Elodie ha rischiato di essere truffata e, dopo aver scoperto tutto, si è lasciata andare ad un amato sfogo che ha rapidamente fatto il giro del web. “Ho appena scoperto che è una truffa. Siete capaci di rompere il caz*o in molteplici modi. Questo vi fa onore, però…”, dice la cantante in una Instagram Story. Sotto il video pubblicato da Trash Italiano sono tanti gli utenti che condividono la reazione dell’artista. “Concordo con te”, “Come asfaltare le persone, queen della mia vita”, “Elodie mood di vita”, “È stupefacente come riesca ad asfaltare le persone con cotanta pacatezza”, “Ormai è il mio spirito guida”, “Quando ti stai godendo qualcosa che ti piace, ma arriva il classico rompiballe a lagnarsi di tutto”, scrivono gli utenti.

Elisa Isoardi, flirt con Raimondo Todaro?/ "A Ballando neanche un bacio di scena"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano)

LEGGI ANCHE:

Isola dei Famosi 2021/ Diretta ed eliminato: chi uscirà tra Isolde, Fariba e Rosaria?

© RIPRODUZIONE RISERVATA