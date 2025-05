Tutti conoscono Elodie come “Elodie Di Patrizi”, eppure nelle ultime ore è uscita un’altra verità. Questo non sarebbe il suo vero cognome vista la particolare storia di suo padre Riccardo. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire cosa è successo alla sua famiglia e perchè i documenti ufficiali sono poi stati cambiati. Secondo il racconto della cantante, la madre di suo padre lo aveva concepito fuori dal matrimonio e di conseguenza lo aveva portato ad avere il suo stesso cognome.

“Mio papà ha scoperto il suo cognome vero al liceo”, ha chiarito Elodie, dicendo che anche lei non porta il nome vero e originale. Sua nonna era sposata con Enzo Di Patrizi, ma un giorno i due si separano. Ai tempi come sappiamo il divorzio non esisteva e ‘lasciarsi’ era decisamente complicato: “Quando si lascia, si accoppia con mio nonno, Angelo Canini“, continua la cantante, ma siccome le leggi ancora non permettevano il cambio di partner, ha dovuto dare il cognome a suo papà del marito con cui ancora era sposata, ovvero “Di Patrizi”.

Elodie choc sul suo cognome: “In realtà mi chiamo…“

Elodie ha rivelato un fatto curioso sulla sua vita: il suo cognome non sarebbe “Di Patrizi” ma “Canini”, visto che il suo vero nonno si chiamava Angelo Canini. “A scuola mio nonno andava dal preside a chiedere di poterlo chiamare Canini perché era il suo vero cognome”, ha raccontato l’artista, ma il preside non ha voluto accogliere il desiderio dell’uomo. Per protesta, il papà della cantante non si alzava durante l’appello mentre il professore lo chiamava con il cognome falso, ovvero Riccardo Di Patrizi: “Quindi, in teoria, io sarei Elodie Canini. Ma ho lasciato Di Patrizi, chissenefrega!”.

Riccardo Di Patrizi ha creduto fino a quando era un adolescente di chiamarsi in realtà “Canini“, ma nonostante lo choc ha deciso di mantenere il cognome del padre finto. Niente test del DNA e niente anagrafe: l’uomo ha tenuto il segreto fino ad arrivare a Elodie che oggi ha confessato tutto a Radio R101. Un vero e proprio scoop che ha lasciato tutti i fan a bocca aperta.