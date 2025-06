Elodie, sua nonna presente al concerto di San Siro: le due ballano insieme e fanno impazzire i fan.

ll concerto di Elodie a San Siro è stato un successo: tra canti, balli e ospiti inattesi la cantante romana ha fatto impazzire i fans, che sono accorsi numerosi per godersi un bellissimo spettacolo. Un grande evento che non è passato inosservato agli addetti ai lavori e che ha avuto un eco mediatico rilevante. Il concerto è stato diviso in 4 atti tutti ben scandagliati e ritmati dove Elodie ha cantato i suoi successi. La cantante si è anche esibita con artisti come Achille Lauro, ma anche Gaia e Gianna Nannini il tutto corredato da un corpo di ballo d’eccellenza e da coreografie originali.

Per il pubblico non è stato solo un concerto, ma una vera e propria esperienza collettiva dove dall’inizio alla fine, ben più di due ore di live, non c’è stato il tempo di fermarsi. Presenti nel parterre di fan dell’ex allieva di Amici anche alcune sue grandi amiche come Diletta Leotta, e il fidanzato Andrea Iannone. Immancabile la nonna che ha anche partecipato all’after party del suo concerto a San Siro.

Le immagini di nonna e nipote che ballano sono state condivise sui social e sono diventate immediatamente virali. La signora è una donna bellissima, dal look stravagante, che ama la musica e la vita e per questo non ha rinunciato a celebrare il successo della nipote. Elodie indossa uno splendido abito giallo e la nonna ha dei pantaloni fantasia e i capelli corti fuxia: è vivace e palesemente divertita.

La nonna di Elodie all’after party post concerto: è super glam!

La nonna di Elodie ha fatto impazzire i fan della cantante romana e non solo. La donna, che già in passato si è prestata ad un siparietto social con la nipote, ha ballato per diversi minuti con la cantante, è apparsa instancabile e coinvolta. “La nonna è una diva”, ha scritto un utente su Tik Tok dopo aver visto il video.

E’ evidente da chi Elodie ha ereditato tutto la sua energia e entusiasmo: “Una super nonna”. Elodie è molto legata alla sua famiglia e anche se non ha avuto un’infanzia facile, ha sempre avuto un rapporto speciale con i genitori e la sorella e ovviamente con la nonna. Non a caso al party era presente anche la mamma, e anche lei si è lasciata andare ad un ballo scatenato.

Elodie: “La serata più bella della mia vita”

Dopo San Siro Elodie si è esibita a Napoli e in autunno tornerà ad esibirsi nei palazzetti. Dopo il debutto a Milano la cantante romana non poteva non ringraziare il suo pubblico: “La serata più bella della mia vita. Infinitamente grazie.” Così ha scritto sui suoi profili social dove ha anche annunciato le nuove date dei suoi concerti.

Elodie è parte del cast del film Fuori di Mario Martone, pellicola presentata all’ultimo Festival di Cannes dove recita a fianco di Valeria Golino e Matilde De Angelis. Una prestazione quella dell’ex allieva di Amici davvero esaltante e promossa dalla critica. Tra cinema e musica Elodie sta vivendo un momento della sua carriera magico: è cresciuta come artista da diversi punti di vista e ha rivelato di avere un talento versatile, eclettico e innato.