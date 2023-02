Elodie, svelata la proposta di matrimonio dei suoi sogni/ Assist per Andrea Iannone?

Elodie ospite a RTL 102.5: il sogno di una proposta di matrimonio “normale”

Reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo, Elodie era certamente tra gli artisti che meno di altri aveva bisogno del palco dell’Ariston per la consacrazione. Un risultato dignitoso ma che trova ulteriore conforto grazie agli streaming e all’apprezzamento per il brano, “Due”. Ma Elodie non è solo musica; spesso la giovane cantante si è cimentata in vesti differenti da quelle abituali, offrendo anche spunti e interviste su curiosità personali.

Intervenuta ad RTL 102.5, Elodie ha infatti scelto di condividere con gli ascoltatori una particolare preferenza di carattere sentimentale. Senza alcun riferimento diretto, le è stato esplicitamente chiesto quale potesse essere a suo giudizio la proposta ideale da sogno. L’artista, con un velato imbarazzo, ha spiegato come preferirebbe qualcosa di ben diverso dai gesti eclatanti. Nello specifico, la descrizione che ha poi offerto rappresenta una particolare preferenza rispetto al tema della semplicità e naturalezza; qualcosa che insomma rispecchi la tenerezza dell’amore senza troppi ghirigori.

“E’ difficile perché non ci avevo mai pensato non essendo una cosa della mia vita così importante. Forse a letto, appena sveglia; con la colazione che pensi ad una giornata classica e invece una bella proposta di matrimonio appena sveglia, che non ci capisci niente”. Tra il serio ed il faceto spiega così, Elodie, quale sarebbe la sua immagine di proposta di matrimonio ideale. Come sottolineato da lei stessa, non è sembrato un tema di particolare interesse per la cantante, nonostante sia da diverso tempo impegnata in una relazione con Andrea Iannone.

Elodie e Andrea Iannone sono abbastanza inusuali come coppia nota; attenti a mantenere il massimo riserbo sulla routine di coppia ma senza togliere spazio a momenti per coltivare l’amore ancora fresco tra i due. Ebbene, il simpatico racconto offerto ad RTL 102.5 potrebbe anche essere un assist servito su di un piatto d’argento per il pilota. Chissà che prossimamente la cronaca rosa non racconti proprio di un matrimonio alle porte, con tanto di proposta documentata sui social in circostanze di primo mattino; proprio come descritta da Elodie.











