Elodie - The Stadium show è la proposta serale di canale 5 con la cantante che ripercorre la sua carriera attraverso i suoi, più grandi successi.

Elodie, dopo aver cominciato la propria carriera su canale 5 come allieva di Amici di Maria De Filippi, torna ad essere la protagonista assoluta della prima serata di canale 5 con The Stadium show, un live che la cantante ha tenuto alla stadio San Siro e che ha permesso all’artista di sfoggiare le sue doti da vera popstar. Quello che Elodie ha tenuto a San Siro lo scorso 8 giugno è stato uno spettacolo ricco di musica, divertimento, danza e riflessioni. La cantante che, sin dagli esordi è stata amatissima dal pubblico, si è esibita senza risparmiarsi dando vita ad uno show unico.

Sul palco, naturalmente, Elodie non sarà sola. Per regalare agli spettatori uno show degno delle grandi popstar americane, Elodie sarà accompagnata da un corpo di ballo che la aiuterà a dare vita a momenti coreografici e scenografici assolutamente iconici.

Elodie – The Stadium Show: gli ospiti del concerto di San Siro

Nel corso della sua carriera, Elodie ha collaborato con altri artisti e, con molte colleghe, è nata anche una bellissima amicizia. Sul palco di San Siro, per “The Stadium Show”, la Di Patrizi sarà anche affiancata da diverse colleghe e amiche, in primis da Gianna Nannini, la regina del rock italiano che si esibirà insieme a Elodie in un intenso duetto sulle note di America, il suo primo, grande successo.

Sul palco, poi, arriverà anche Gaia che, insieme ad Elodie, con le sue movenze sensuali, incanterà tutto il pubblico. Lo show avrà anche una parte riflessiva con i monologhi con cui la cantante introdurrà i vari brani in scaletta.

Come vedere in diretta streaming Elodie – The Stadium Show

Elodie – The Stadium Show, per gli amanti dei concerti è un appuntamento da seguire dall’inizio alla fine. Per vedere lo spettacolo in diretta televisiva, basta sintonizzare il televisore su canale 5, a partire dalle 21.40. Lo spettacolo, infatti, comincerà al termine della puntata odierna de La ruota della fortuna. Lo show, poi, potrà essere seguito anche in diretta streaming collegandosi al sito Mediaset Infinity o scaricando l’apposita applicazione.

