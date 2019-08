Elodie “tradisce” Marracash con Mahmood/ Primo “duetto” e vacanze insieme…

Elodie e Mahmood sono in vacanza insieme. In Sardegna tra mare e tintarella, la coppia di amici sta passando del tempo in relax prima di tornare a Milano per rimettersi al lavoro con i rispettivi progetti musicali ed anche le nuove collaborazioni. Dopo avere dormito nello stesso letto, i due si sono alzati per raggiungere la spiaggia. Sul profilo Instagram di RTL 102.5, la cantante uscita da Amici di Maria De Filippi ha improvvisato un duetto con l’amico Mahmood, parlando anche della migliore hit dell’estate a parte Margarita. La fidanzata di Marracash ha citato Calipso, singolo nato anche in collaborazione con il vincitore del Festival di Sanremo 2019 (al suo fianco anche Sfera Ebbasta e Fabri Fibra). Elodie successivamente ha parlato di alcune news in riferimento al suo lavoro che partirà ufficialmente tra qualche ora. “Da domani torno già a lavorare e presto ci saranno nuove cose da raccontare”, ha confidato.

Elodie al mare con Mahmood: ma domani si torna da Marracash!

Elodie e Mahmood hanno anche pranzato insieme, con il cantante a tavola senza t-shirt. “Alessandro mettiti la maglietta a tavola!”, l’ha rimproverato scherzosamente la Di Patrizi. Anche il vincitore di Sanremo è prontissimo per musica inedita e proprio il 30 di agosto uscirà il nuovo singolo. Intanto proprio Elodie ha festeggiato con il fidanzato Marracash il successo di Margarita. Per la coppia (non solamente artistica) la gloria e la gioia di avere conquistato il doppio platino. Del resto il loro singolo a due voci, che si intitola proprio come il famosissimo cocktail, da settimane è tra i più gettonati in radio e ben piazzato nelle classifiche di vendita e di streaming. Le voci di una particolare intesa tra Elodie (29 anni) e il rapper Marracash (40) avevano cominciato a circolare simultaneamente alla pubblicazione del nuovo brano che li ha visti collaborare fianco a fianco con tanto di video “bollente”. Successivamente qualche paparazzata e in ultimo gli scatti inequivocabili che li mostravano mentre “limonavano duro” (come direbbero i giovani). Da quel momento i due sono usciti allo scoperto anche sui social senza nascondere più il sentimento che li ha fatti innamorare.

