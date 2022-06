Elodie, “Tribale” nuovo singolo dal 10 giugno/ Foto: lato b in copertina e perizoma…

Elodie lancia il nuovo singolo dal titolo “Tribale“. Sarà in radio da venerdì 10 giugno, ma da oggi è disponibile in pre-save. Dopo l’uscita di “Bagno a mezzanotte”, brano certificato disco di platino che ha dominato la classifica italiana per un mese e tutt’ora stabile in top 5, la cantante torna per infiammare l’estate e farci ballare. Il singolo è stato prodotto da ITACA e scritto da Federica Abbate e Jacopo Ettorre con la stessa Elodie. Una nuova canzone destinata a diventare un tormentone. Prima di rilasciarlo, ha voluto far crescere l’attesa con un’anteprima di uno dei look che forse sfoggerà nel video: si è mostrata in latex, con lingerie bondage e stivali alla coscia.elodie

Icona di bellezza e stile, in “Tribale” continuerà a provocare con la sua sensualità. Per l’occasione Elodie si è affidata all’audacia di Savage X Fenty, brand di lingerie di Rihanna. Infatti, mostra un completino di intimo di latex bianco, modello tanga sgambato e reggiseno con le spalline larghe stringato sul déecolleté. Gli stivali coordinati, un paio di cuissardes a punta sempre di latex, col tacco e un fiocchetto sulla pianta del piede completano il tutto.

ELODIE, DAL NUOVO SINGOLO AL ROMA PRIDE 2022

Sembra ormai lontano il tempo in cui Elodie si mostrava con i capelli rosa, come ad Amici di Maria De Filippi. Nel tempo, il suo look si è evoluto, così come il suo stile musicale, che ormai ha un respiro internazionale. Del resto, bisogna sapersi rinnovare, ma farlo non è semplice. Finora Elodie ci è riuscita bene. A richiamare il titolo del brano nella foto pubblicata su Instagram un tribale, ma non come tatuaggio, bensì come perizoma che spunta dai jeans che scendono pericolosamente e lasciano intuire il lato B di Elodie. Nel frattempo, non mancano poi gli impegni.

L’artista sarà madrina del Roma Pride 2022. Una scelta che Mario Colamarino, portavoce dell’evento, ha commentato con entusiasmo: «Non poteva esserci una madrina migliore di lei. Siamo certe e certi che il suo costante apporto alla comunità Lgbt+ e il suo impegno civile per la parità dei diritti diano un importante valore aggiunto alla manifestazione contribuendo a far passare il messaggio centrale che un Paese civile e democratico non può più tollerare discriminazioni e negazioni e deve procedere sulla strada della piena uguaglianza e libertà per tutte e tutti».

