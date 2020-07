Elodie: “Un figlio? Non ho lo spirito materno”/ “Marracash? Sono innamorata ma..”

Elodie è una delle grandi protagoniste dell’estate italiane. Con Guaranà e Ciclone sta scalando le classifiche facendo ballare il suo pubblico che è pronta a vederla dal vivo in tre appuntamenti (il 5 agosto sarà a Messina, il 30 ad Ascoli, il 3 settembre a Catania, il 13 a Bari) in cui la Di Patrizi chiede ai propri fan di divertirsi rispettando il distanziamento come prevedono le regole del momento. Quella che è salita nuovamente alla ribalta nell’ultimo periodo è un’Elodie diversa da quella che arrivò seconda ad Amici. «Quella di Amici non era la vera Elodie, cresciuta ascoltando il rap e scappata di casa a 18 anni mantenendosi come cubista», ha raccontato in un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Messaggero il 30 luglio. Bellissima e sensuale, Elodie ha conosciuto sulla propria pelle anche la discriminazione. «Più volte. Mia mamma era l’ unica nera del quartiere e in borgata sono sempre rigidi rispetto alle diversità», ha spiegato la cantante che si è anche scagliata contro Salvini per l’attacco a Sergio Sylvestre.

ELODIE: “CONVIVENZA CON MARRACASH? DOPO IL LOCKDOWN HO FATTO LE VALIGIE”

A trent’anni, Elodie cerca solidità e stabilità, ma non pensa affatto ad una famiglia. La cantante, infatti, pensando ad un figlio, ha ammesso che “non ho uno spirito materno”. Tuttavia, l’amore è comunque il motore della sua vita e, da più di un anno, è felicemente fidanzata con Marracash con cui ha trascorso il lockdown a Milano, a casa del rapper. I due, però, non convivono ancora. “Sono innamorata, ma ho bisogno dei miei spazi. E lui è come me. Finito il lockdown ho fatto le valigie“, ha confessato Elodie che, per ora, ha deciso di continuare a vivere il suo rapporto con Marracash da fidanzata. Fiera ed orgogliosa del suo percorso musicale, pensando a Sanremo di cui è stata protagonista dell’edizione 2020 nonostante il settimo posto di Andromeda, canzone che ha comunque lasciato il segno, Elodie annuncia che il prossimo anno non ci sarà: “Cercavo un rilancio. È arrivato. Ora mi godo questa rinascita”, conclude.





