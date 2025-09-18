La cantante Elodie sarà la protagonista assoluta del concerto The Stadium Show, in prima serata. Una vita con difficoltà e poi tante soddisfazioni.

La cantante Elodie sarà l’assoluta protagonista del concerto Elodie – The Stadium Show, evento che verrà trasmesso in prima serata su Canale 5 Giovedi 18 Settembre e che vedrà alcuni tra gli artisti più conosciuti sul panorama italiano. C’è grande curiosità per questo evento e andiamo a vedere chi è davvero Elodie.

Elodie Di Patrizi, in arte solo Elodie, nasce a Roma il 3 Maggio 1990 ed ha avuto una vita molto frenetica e che ha fatto discutere. Elodie nasce da padre italiano, un artista di strada (che ha fatto anche altri lavori) e la madre, un’ex modella e cubista della Francia Creola e originaria della Guadalupa. L’infanzia di Elodie è stata costellata di problemi e la donna lo ha raccontato più volte.

Elodie non consegue il diploma e si trasferisce a Lecce dove lavora prima come cubista e poi come cantante e da qui ottiene i primi successi. A 19 anni fallisce l’obiettivo X Factor ma è ad Amici che ottiene il successo, arriva 2 e raggiunge però diversi premi, come il premio della critica. Da qui sarà un totale escalation di successo.

L’infanzia di Elodie non è stata semplice e la ragazza lo ha raccontato più volte sottolineando: “Potrei fare un film dai miei otto anni ai 23, sul mio pianerottolo c’erano spesso spacciatori, gente promiscua sessualmente ed alcolizzati e diciamo che la mia famiglia non era quella del Mulino Bianco”.

Insomma un’infanzia dura ma che la ragazza non rimpiange e che lei sottolinea hanno avuto un ruolo nel suo processo di crescita. Dopo le difficoltà iniziali finalmente Elodie ha avuto le sue prime grandi soddisfazioni e c’è spesso grande curiosità riguardo la sua vita privata. Oltre al ruolo di cantante Elodie ha cominciato anche una carriera come attrice.

Per quel che riguarda la sua vita privata l’artista ha avuto storie passate prima con il collega Lele ad Amici e poi con il dj Andrea Maggino ma in particolare si è discusso riguardo la sua storia con il rapper Marracash e ora il suo amore con il pilota Andrea Iannone ed i due sono molto legati ovvero da anni.