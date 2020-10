ELODIE, VIDEO SCHERZO IENE/ Sorella incinta di un palestrato: lei diventerà zia?

Anche Elodie vittima dello scherzo de Le Iene Show. Come tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo prima di lei, anche la cantante ex Amici di Maria De Filippi è finita nella trappola tesale da Nicolò De Devitiis. Come si può leggere sul portale della trasmissione di Italia Uno, sono state le stesse Iene ad ammettere che questa volta l’inviato l’ha combinata davvero grossa. Ma in cosa consiste lo scherzo che ha visto come protagonista la malcapitata Elodie? In poche parole la cantante crederà di essere prossima a diventare zia. Fondamentale per la riuscita dello scherzo è stata ovviamente la complicità della sorella della cantautrice: proprio lei, infatti, le ha annunciato di essere rimasta incinta. Quel che farà strabuzzare gli occhi a Elodie, però, l’incredibile triangolo amoroso dal quale è scaturita questa inattesa gravidanza…

ELODIE, VIDEO SCHERZO IENE: LA CANTANTE DIVENTA ZIA?

Alla sorella di Elodie va dato atto di un fatto: i suoi tempi attoriali sono a dir poco fenomenali. Se un regista capiterà per sbaglio su Italia Uno questa sera non potrà fare a meno di ingaggiare la sorella della cantante. Straordinario l’effetto suspense alimentato dalle pause e dai silenzi della ragazza: il tutto mentre Elodie la invitava a sbottonarsi, a svelare ad alta voce l’imprevisto per poterlo affrontare insieme. Dopo qualche minuto di interminabili esitazioni e titubanze, Fey vuota il sacco rispondendo affermativamente alla domanda diretta di Elodie. La reazione della cantautrice è a dir poco esilarante: prima se ne esce con un forzatamente compassato “ah, vabbé!”; poi, dopo pochi istanti, fatica a riprendere fiato per la scoperta: la sorella ha infatti tradito la sua Marta con un palestrato! Da qui deriva poi il quesito che promette già di scatenare l’ilarità dei social: “Ma ti è venuto dentro?”. Qui sotto il video di anticipazioni!





© RIPRODUZIONE RISERVATA