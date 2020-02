Elodie vs Marco Masini, “Ma non mangi?”/ Scoppia la lite dietro le quinte a Sanremo

Non si placano le polemiche riguardanti il Festival di Sanremo 2020, conclusosi più di una settimana fa. Questa volta a catalizzare l’attenzione delle cronache sarebbe una presunta lite scoppiata fra la bella e brava Elodie, nonché il collega Marco Masini, entrambi reduci dall’esperienza all’Ariston. Stando a quanto rivelato da Tpi, sembra infatti che i due abbiano litigato dietro le quinte, a causa di alcune affermazioni del cantante toscano nei confronti dell’artista romana. Masini, incrociata l’ex talento di Amici, avrebbe infatti esclamato “Oh, ciao: ma quant’è che non mangi?“. Una battuta quella del buon Marco, come spesso e volentieri si fanno ad altre persone tutt’altro che in carne, ma senza alcun cattivo fine; evidentemente, però, la bella fidanzata di Marracash l’ha presa tutt’altro che sul ridere.

ELODIE VS MARCO MASINI: SUBITO RIAPPAFICIAZIONE

Sembra infatti, come riferisce Il Giornale, che Elodie abbia replicato a modo a Masini, con una bella strigliata, non riuscendo a contenere la rabbia dopo alcune parole all’apparenza innocue. Il disappunto pare sia durato decisamente poco, dopo di che, la stessa Elodie si sarebbe riappacificata con Marco, facendo lei il primo passo, e scusandosi appunto con il collega cantante. In rete non sembrano comunque appoggiare la sfuriata di Elodie, e il popolo dei social ha infatti commentato: “Non si puo fare una battuta?”, “ma quanto si sente tutto lei sta scopa secca, quando ci sono artiste più brave di lei e più belle anche a livello fisico, poi se non comprende le battute povera lei….odiosa”. “Che maleducazione che poi a una grassa non si può dire ‘ma quanto mangi’, ma a una magra si può dire ma ‘quant’è che non mangi?’…mah…”. In una precedente intervista a Blogo la Elodie aveva confidato di essere un po’ infastidita dalle critiche ricevute per la sua magrezza: forse è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

