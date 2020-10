Eloisa Fontes, modella sparita per un anno/ Da New York a senzatetto a Rio De Janeiro

Decisamente curiosa la vicenda che vede protagonista Eloisa Fontes, una modella passata nel giro di pochi mesi dalle passerelle di New York come modella fra le più affermate al mondo, alle favelas di Rio de Janeiro. La sua storia è raccontata quest’oggi dai principali quotidiani online, a cominciare da TgCom24.it, che ricorda come la 26enne sia stata trovata pochi giorni fa, precisamente lo scorso 6 ottobre, a vagabondare per le vie della metropoli verdeoro, praticamente irriconoscibile. Un anno fa la giovane era scomparsa dalla Grande Mela dopo un’ottima carriera, e sono molti quelli convinti che dietro questa sparizione vi fosse un’anima fragile. Pare che Eloisa Fontes fosse stressata per le passerelle e negli ambienti si mormorava anche che il divorzio dal marito, il collega Andre Birleanu, avesse segnato la ragazza. Così che sottopressione, ha probabilmente pensato di abbandonare tutto e tutti e di scappare lontano da News York. Tra l’altro già in precedenza la modella aveva vissuto una vicenda simile, quando agli inizio del 2019 era scomparsa per 5 giorni da casa, e ritrovata poi in stato confusionale dalla polizia in un quartiere vicino a quello dove abitava.

ELOISA FONTES, DAL DIVORZIO COL MARITO ALLE FAVELAS DI RIO

In quell’occasione l’entourage di Eloisa Fontes aveva liquidato il tutto parlando di “Problemi psicologici, troppo stress”. L’episodio segnò definitivamente il rapporto fra la modella e il marito (accusato nel 2012 di aggressione nei confronti due donne), che aveva poi chiesto la separazione e si era anche portato via la sua bambina di sette anni. Dopo la sparizione temporanea Eloisa Fontes non aveva più calcato una passerella, forse ormai bollata dall’ambiente, e di conseguenza era sparita nuovamente, alla fine del 2019, fino al ritrovamento negli scorsi giorni in Brasile. Sembra che inizialmente la ragazza abbia vissuto in quel di Copacabana ma senza farlo sapere ai suoi parenti, poi avrebbe iniziato a frequentare un uomo del posto, storia però durata una manciata di mesi. Il ritrovamento nella baraccopoli resta comunque un mistero, con Eloisa rinvenuta senza maglietta e senza scarpe da un assistente sociale. La giovane aveva con se solo uno zaino dove teneva i contratti con le agenzie con cui aveva lavorato.



