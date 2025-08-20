Elon Musk potrebbe rinunciare a fondare l'America Party per non rinunciare all'alleanza con il vicepresidente JD Vance che sosterrà alle presidenziali 2028

Elon Musk sembrerebbe aver abbandonato l’idea di fondare un terzo partito per competere contro i democratici e i repubblicani alle prossime elezioni, a favore del sostegno alla candidatura di JD Vance. Secondo indiscrezioni pubblicate dal Wall Street Journal, che ha citato fonti vicine all’imprenditore, sembrerebbe che in confidenza il Ceo di Tesla avrebbe manifestato apertamente la sua posizione, affermando che, correre con una nuova forza politica differente, potrebbe rovinare i rapporti con l’attuale vicepresidente Usa, con il quale è rimasto sempre in contatto anche dopo aver lasciato la guida del dipartimento Doge e dopo aver manifestato dissapori con Trump.

Lavrov: “ok negoziati ma niente garanzie Ucraina senza la Russia”/ “UE goffa ostacola Trump”. Intanto Orban…

La conferma sarebbe arrivata inoltre dall’annullamento di una call, che era stata fissata a fine luglio con un gruppo specializzato in organizzazione di campagne elettorali di partiti politici, nella quale probabilmente si sarebbe dovuto parlare del programma dell’America Party, l’alternativa anticipata da Musk, che doveva rappresentare i cittadini delusi da entrambi i principali schieramenti politici statunitensi.

Marius Borg Hoiby, figlio principessa di Norvegia accusato di 32 reati e 4 stupri/ Rischia 10 anni di carcere

Elon Musk frena sul terzo partito America Party, dirotterà fondi sul sostegno alla candidatura di JD Vance per le presidenziali 2028

Elon Musk non fonderà l’America Party, l’intenzione abbandonata, forse solo per il momento, a causa dei timori di perdere l’amicizia con il vicepresidente JD Vance, che potrebbe essere il candidato dei repubblicani per le presidenziali 2028. Il Wall Street Journal ha anticipato il passo indietro dell’imprenditore, precisando che, membri del suo staff avrebbero riferito dell’intenzione di concentrare le risorse sulle aziende e non più per la politica, preferendo di mantenere i rapporti con i membri dell’amministrazione con i quali è rimasto in contatto.

Crosetto ai Volenterosi UE: “art. 5 NATO meglio di soldati in Ucraina”/ Ok Trump al piano Italia: gli scenari

Inoltre, come avrebbe dichiarato lo stesso Ceo in confidenza con un collaboratore, i fondi destinati alla creazione del nuovo partito, potrebbero essere dirottati sul sostegno a Vance nella prossima campagna elettorale. La mossa, come ha commentato il giornale, potrebbe anche essere una strategia per far calmare le tensioni e le polemiche, che recentemente lo avevano investito a causa delle sue critiche a Trump e continuare a collaborare con il movimento, per evitare una spaccatura di votanti alle prossime elezioni, che potrebbe favorire l’ascesa dei democratici.