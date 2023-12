Elon Musk ad Atreju “Fate figli o l’Italia scomparirà”/ “L’anidride carbonica non distruggerà il pianeta”

Elon Musk, numero uno di Tesla e SpaceX, è stato l’ospite del giorno della convention Atreju organizzata come ogni anno da Fratelli d’Italia. A Castel Sant’Angelo, come scrive Il Sole 24 Ore, l’arrivo dell’uomo più ricco al mondo è stato accompagnato da un cordone di sicurezza blindatissimo, compresa la presenza di un elicottero che sorvolava la zona. Come sempre è sceso da una Tesla bianca per essere poi accolto dalla padrona di casa, Giorgia Meloni. Salendo sul palco con uno dei suoi 11 figli ha raccontato: “La demografia è importante. L’immigrazione non può risolvere il calo della demografia dei paesi industrializzati”. Elon Musk ha quindi citato il caso della Cina che perderà il 40% “della sua popolazione. “Il mio consiglio – ha aggiunto – a tutti i leader di governo e alle persone è: assicuratevi di avere bambini per creare una nuova generazione”, accusando poi gli ambientalisti di essere contrari a politiche della natalità e favorevoli invece ad un calo della popolazione.

“Gli ambientalisti sono andati troppo avanti: guardano all’umanità come una cosa cattiva. Pensano che ci sono 8 miliardi di persone al mondo e che questo sia un male”. Elon Musk ha quindi esortato l’Italia e gli altri paesi industrializzati a fare figli “o la cultura dell’Italia, del Giappone e della Francia scomparirà”. A causa del calo demografico “rischiamo di non avere più questi paesi. L’Italia ha i confini certo ma è fatta dagli italiani, dalle persone”, ha proseguito il 52enne di origini sudafricane.

ELON MUSK: “SONO A FAVORE DELL’IMMIGRAZIONE MA SOLO LEGALE”

E ancora: “Sono a favore dell’immigrazione legale che va aumentata” ma bisogna “fermare quella illegale. Devi dare il benvenuto a chi arriva – ha aggiunto come si legge ancora su IlSole 24 Ore – è onesto, vuole entrare a far parte della cultura e lavora duro ma serve un processo di approvazione” per gli ingressi. Se “non c’è nessun filtro come fate a sapere chi sta arrivando? Non sto dicendo che tutti gli immigrati illegali siano criminali la maggior parte sono integerrimi ma bisogna avere un processo, altrimenti non si può dire”.

Chiusura dedicata al clima, con Elon Musk che ha lanciato messaggio per certi versi inaspettati: "Nei prossimi decenni porteremo nell'atmosfera miliardi di tonnellate di anidride carbonica ma non credo che questo distruggerà il nostro pianeta. Il mio messaggio è pragmatico: non penso che dovremmo demonizzare l'Oil&Gas, nel medio termine, ma dobbiamo preoccuparci e avere un futuro gradualmente più sostenibile".













