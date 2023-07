Elon Musk/ “Auto di Tesla completamente a guida autonoma entro la fine dell’anno”

Elon Musk ha annunciato nelle scorse ore che entro la fine dell’anno 2023 le vetture Tesla avranno la guida autonoma. Il CEO, in occasione della sua partecipazione alla World Artificial Intelligence Conference di Shanghai, ha appunto dichiarato che siamo “più vicini di quanto lo siamo mai stati” al raggiungimento della piena guida autonoma senza supervisione umana. Nel giro di sei mesi, quindi, le auto dell’azienda americana dovrebbe essere completamente autonome, anche se non è stato specificato quale livello di guida autonoma verrà raggiunto, se il 4 o il 5. Si tratta al momento dei due livelli più avanzati per quanto riguarda la tecnologia dell’auto pilot, che permetterebbe ai veicoli di operare in maniera completamente autonoma senza l’intervento umano.

Al momento, chi inserisce la guida autonoma in una Tesla è costretto a mantenere le mani sul volante e nel contempo a rimanere sempre vigile, ma dopo l’introduzione di quanto annunciato da Elon Musk, il guidatore potrà di fatto “fregarsene” di quanto avviene davanti a lui. Per correttezza d’informazioni va detto che non è la prima volta che l’uomo più ricco al mondo regala annunci di tale tipo, e fino ad oggi le sue previsioni non sono state rispettate, ma durante l’ultimo annuncio si è detto decisamente ottimista che le Tesla possano diventare a breve completamente autonome.

ELON MUSK E LA GUIDA AUTONOMA DI TESLA: PER RENDERE LE STRADE PIU’ SICURE

Lo scenario scelto per il grande annuncio, Shanghai, non è affatto casuale visto che la Cina rappresenta il più grande mercato al mondo per Tesla, davanti a Stati Uniti ed Europa. Nel corso della conferenza stampa Musk ha sottolineato l’impegno della sua azienda nel mantenere stretti legami con il mercato cinese, nonostante la concorrenza sia aumentata negli ultimi tempi, a cominciare da BYD, azienda in cui ha investito il miliardario americano Warren Buffett, e che all’unanimità è considerata l’anti Tesla.

Elon Musk ha concluso il suo intervento dicendo che l’obiettivo di Tesla è quello di continuare a migliorare la tecnologia di guida autonoma per rendere le strade più sicure e nel contempo offrire un’esperienza di guida rivoluzionaria.











