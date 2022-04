Elon Musk compra Twitter/ 43 miliardi per la “libertà di parola”

Secondo quanto riportato da Bloomberg, le trattative tra Elon Musk e la società quotata in borsa Twitter Inc. sono nelle fasi finali: l’annuncio dell’acquisizione potrebbe essere annunciata già stasera o comunque entro giovedì prossimo. Il patron di Tesla aveva già annunciato di aver acquisito una buona parte della società, una partecipazione costata circa $ 2,6 miliardi, pur rifiutando di entrare nel CDA lo scorso 9 aprile 2022. Twitter aveva cercato di impedire a Elon Musk di acquisire oltre il 15% della società, dando al consiglio più tempo per considerare la sua offerta e pianificare la sua prossima mossa.

Elon Musk compra Twitter: la transazione finanziaria più grande che mai

L’acquisizione di cui si sta discutendo oggi invece sarebbe di 43 miliardi di dollari, una delle più grandi acquisizioni con leva finanziaria di una società quotata. Tuttavia la transazione non sarebbe ancora stata confermata dai vertici di Twitter, al momento quindi Elon Musk non compra ancora Twitter.

Tuttavia i termini della transazione sono ancora in discussione, ma l’ex fondatore di Pay Pal oggi ceo di Tesla potrebbe annunciare anche la co-partecipazione di altri investitori, che parteciperebbero ad una ingente somma destinata appunto all’acquisizione del social network secondo alcune fonti private e anonime di Bloomberg.

Il consiglio di amministrazione di Twitter già ieri stava negoziando con Elon Mask, sui termini dell’offerta di acquisizione di Twitter per $ 54,20 per azione. A rendere probabile quest’acquisizione è il prezzo delle azioni di Twitter che sono ancora al di sotto dell’offerta del patron di Tesla Inc. che hanno visto un aumento del +3,8% a quota $ 50,78. Mask stava accumulando le azioni a partire da gennaio 2022, rivelando una quota del 9% all’inizio di questo mese.

Elon Musk compra Twitter: i vertici del social si preparano

Secondo il Wall Street Journal lo scenario in cui Elon Musk compra Twitter si concretizza sempre di più. Twitter ha iniziato a prepararsi ad un potenziale accordo, dopo che Musk ha rivelato un piano di finanziamento che includeva il sostegno di Morgan Stanley.

Musk aveva inoltre rivelato di aver convinto alcuni finanziatori come Morgan Stanley e altri, che ad offrire $ 13 miliardi di finanziamento del debito più altri $ 12,5 miliardi di prestiti contro le sue azioni in Tesla, come oltre a impegnarsi a contribuire personalmente con altri 21 miliardi di dollari a finanziare azioni. Non è chiaro se Musk, che guida Tesla e Space Exploration Technologies Corp., ha promesso di trasformare Twitter in una roccaforte per la libertà di parola che secondo lui è “essenziale per una democrazia funzionante”.. Ma una precedente affermazione secondo cui si era assicurato finanziamenti per prendere Tesla in privato, un episodio che ha intentato una causa da parte della US Securities and Exchange Commission, ha gettato un’ombra sulla sua offerta su Twitter. In ogni caso la convinzione è che sia solo questione di tempo ed alla fine… Elon Musk compra Twitter.

