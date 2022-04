Elon Musk “Compro Coca Cola e ci rimetto cocaina”/ “McDonalds? Non faccio miracoli”

Elon Musk torna a provocare sui social. Non si può definire diversamente il tweet che il patron di Tesla ha condiviso sulla Coca Cola. Anche perché spesso non è semplice dire cosa ci sia di vero nelle sue parole. Poi da quando ha acquistato Twitter si prende ancor più libertà di provocare, oltre che pubblicare sempre più post. «Poi compro la Coca-Cola per rimetterci dentro la cocaina», ha scritto Musk, raggiungendo in poche ore milioni di like e migliaia di retweet. Gli utenti ne hanno approfittato per stuzzicarlo.

Uno in particolare ha pubblicato la foto di una vecchia bottiglia della Coca Cola ed Elon Musk ha commentato: «Questa fa il c**o alla Red Bull!». Tra il tweet irriverente sulla Coca Cola e l’interazione social con l’utente, subito è stato boom di reazioni. Così in molti hanno iniziato a suggerire al miliardario altre cose da acquistare. «Puoi comprare Fox, così da fare un’altra stagione di Firefly?», ha scritto uno. Un altro utente ha proposto: «Acquisti la Grecia e fai diventare mio fratello Primo Ministro?».

ELON MUSK PROVOCA E GLI UTENTI SU TWITTER…

Elon Musk provoca, gli utenti stanno al gioco e lui si diverte interagendo con loro. Infatti, non si è tirato indietro, ma ha alimentato l’ondata di thread: «Facciamo diventare Twitter il massimo del divertimento». Qualcuno si è spinto oltre, photoshoppando il suo profilo per creare dei meme: «Ora comprerò McDonald’s e riparerò tutte le macchine del gelato». Un tweet fake a cui il miliardario ha risposto altrettanto ironicamente: «Guarda, non posso fare miracoli…». Poi ha twittato in latino: «Per aspera ad astra (Attraverso le asperità si giunge alle stelle, ndr)».

Non possiamo escludere che la sua attiva partecipazione di queste ore sia una precisa strategia di marketing per riportare in auge il social che ha appena acquistato. A proposito di eventi recenti, ieri il fondatore di Space X ha visto decollare la sua navicella spaziale Crew-4 con a bordo l’astronauta italiana Samantha Cristoforetti e tre colleghi della Nasa. Anche in questo caso Elon Musk ha seguito il lancio con immagini e video alternati a tweet ironici e provocatori.

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in — Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022

Kicks Red Bull’s ass! — Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022













