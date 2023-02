Elon Musk è l’uomo più ricco al mondo/ Vale 187,1 mld di dollari, superato Arnault

Elon Musk è tornato ad essere l’uomo più ricco del mondo. Nelle scorse ore il manager di origini sudafricane, proprietario tra le altre della casa automobilistica Tesla e dell’azienda aerospaziale SpaceX, ha strappato lo scettro appartenuto negli ultimi mesi al francese Bernard Arnault. A decretare il successo di Musk è stato il Bloomberg Billionaires Index secondo cui il numero uno di Tesla, alla chiusura della giornata di ieri di Wall Street, valeva 187,1 miliardi di dollari, poco meno di due in più rispetto ad Arnault (185,3). Per Elon Musk si tratta di un passaggio importante alla luce degli ultimi mesi che l’hanno visto “un po’ in difficoltà” per quanto riguarda Twitter e Tesla.

Dopo l’acquisizione del social del cinguettio le azioni dell’azienda di auto elettriche avevano iniziato a perdere quote, ma a partire da gennaio, grazie anche ad una politica di tagli di prezzi, la casa automobilistica ha rialzato la testa, consentendo così ad Elon Musk di tornare ad essere il Paperon De Paperoni del mondo. La sua è stata un’ascesa incredibile nel giro di poco più di due mesi, tenendo conto che a gennaio 2023 il manager aveva “solamente” 137 miliardi di dollari nel proprio portafoglio, e dopo aver perso circa 200 miliardi nel 2022 con l’acquisto di Twitter e i vari timori degli investitori nei confronti della tenuta di Tesla.

ELON MUSK L’UOMO PIU’ RICCO AL MONDO, ED ORA L’INVESTOR DAY…

Elon Musk aveva comunque sempre rassicurato che Tesla sarebbe a breve tornata ai fasti delle settimane precedenti e così è stato. Un risultato di spicco che tra l’altro giunge a poche ore dall’Investor Day, l’incontro che si terrà il primo marzo in Tesla e durante il quale è probabile che lo stesso manager possa dare un annuncio scoppiettante, forse l’introduzione di una Model 2, una sorta di “Tesla del popolo” che possa costare quanto un’utilitaria o comunque non più di 30mila dollari. Nonostante i timori, l’azienda ha chiuso il quarto trimestre del 2022 con un balzo dell’utile pari al 59 per cento, e ricavi in aumento del 37%.

