Elon Musk ha avuto 2 gemelli con dipendente Shivon Zilis?/ Scoop da un documento…

Cresce la famiglia di Elon Musk: ora l’uomo più ricco del mondo dal 2016 avrebbe dieci figli. Lo rivela Business Insider, spiegando che ha avuto due gemelli in segreto da una sua dipendente. Si tratta di Shivon Zilis, 36enne che ha cominciato a lavorare per Elon Musk entrando nell’organizzazione no profit OpenAI. Poi è stata assunta alla Tesla, prima di approdare a Neuralink, società che si occupa dello sviluppo di chip da impiantare nel cervello. Si tratterebbe, quindi, della seconda coppia di gemelli per il magnate. Lui e la prima moglie, la scrittrice Justine Wilson, hanno avuto due gemelli nel 2004 e ben tre gemelli due anni dopo.

Inoltre, avevano avuto anche un altro figlio, morto poco dopo il parto. Ma Elon Musk ha avuto anche altri due bambini con la musicista Claire Boucher, l’ultimo nel 2021 da madre surrogata. Pare che i due gemelli siano nati a novembre, poco prima di questo bambino. La scoperta è stata fatta tramite una richiesta di cambio nome relativa a due gemelli presentata il 25 aprile proprio da Elon Musk presso un tribunale di Austin, in Texas.

ALTRI DUE GEMELLI PER ELON MUSK: SPUNTA DOCUMENTO…

Firmataria del documento anche la madre, Shivon Zilis, che è attualmente direttore delle operazioni e dei progetti speciali di Neuralink, membro del Cda di OpenAi ed ex project director in Tesla. Si tratta di una delle dirigenti più in vista della galassia di Musk. “Vorremmo che i bambini avessero il cognome del padre e che il cognome della madre fosse incluso nel loro secondo nome”, si legge nel documento. La domanda è stata ufficialmente accolta qualche settimana dopo. Per ragioni di privacy non è stato svelato il nome dei due gemelli, di cui non si sa neppure il genere.

Invece il mese di nascita è novembre 2021, quindi ufficialmente sono l’ottavo e nono figlio di Elon Musk, nati prima di Exa Dark Siderael. Pare improbabile che sia legato sentimentalmente a Shivon Zilis, visto che a fine maggio è stato avvistato a Saint Tropez con quella che i ben informati ritengono essere la sua nuova fidanzata, l’attrice australiana Natasha Bassett. Magari con lei la famiglia del patron di Tesla, di recente in visita da Papa Francesco, crescerà ulteriormente…











