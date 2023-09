Elon Musk ha un terzo figlio?/ Lo conferma la biografia del miliardario: “Tenuto nascosto finora”

Musk, la nuova biografia svela la presenza di terzo figlio con l’ex compagna Grimes

La vita di Elon Musk, magnate d’affari, è senza dubbio spesso al centro del gossip e delle controversie. Protagonista di una dolorosa disputa genitoriale con l’ex compagna Grimes, la biografia del miliardario mette in luce nuovi retroscena. Musk avrebbe anche un terzo figlio con la sua ex, e non solo due.

Walter Isaacson, amico stretto dell’imprenditore, ha svelato questo segreto nella biografia Elon Musk, in uscita il 12 settembre. All’interno del libro, il biografo definisce Grimes come “la madre di tre dei figli di Musk (l’esistenza del terzo, Techno Mechanicus, soprannominato Tau, è stata finora tenuta riservata)“. Questo darebbe un senso anche a ciò che ha scritto l’ex compagna di Musk, prima di cancellare il messaggio: “Devi dire a Elon di farmi vedere mio figlio o di rispondere al mio avvocato“.

Musk comprò Twitter per “fermare” i comunisti. A rivelarlo è stato Walter Isaacson, autore della biografia del miliardario, in uscita sul mercato americano oggi, 12 settembre. “La piattaforma ha bisogno di un drago sputafuoco” aveva dichiarato il leader di Tesla.

Alla base della decisione dell’imprenditore, però, ci sarebbero motivi del tutto personali. Musk non riusciva a digerire l’ideologia di genere del figlio Xavier, che a 16 anni ha deciso di diventare Vivian Jenna. L’imprenditore riteneva il figlio fortemente influenzato da idee marxiste: “Pensa che sia andata oltre il socialismo, diventando una comunista a tutti gli effetti che ritiene che chiunque sia ricco sia malvagio. In parte ha attribuito la colpa all’ideologia che la ragazza ha assimilato alla Crossroads, la scuola progressista che ha frequentato a Los Angeles” ha scritto Isaacson nella biografia.

