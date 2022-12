Elon Musk: “indagate su Antony Fauci”/ “Ha mentito sul Covid”: ‘bomba’ su Twitter

Il “change regime” su Twitter con Elon Musk alla guida del social network con maggiori perdite al mondo aveva già scatenato negli Usa una durissima campagna di proteste contro il magnate considerato (solo da qualche mese) di “estrema destra”. Dopo i due tweet di forte critica al virologo Antony Fauci ecco che la “tempesta perfetta” si è abbattuta sul fondatore della Tesla: partiamo dal principio, ovvero dalla critica velenosa lanciata da Elon Musk contro l’esperto di malattie infettive e consigliere medico capo prima sul finire della Presidenza Trump e poi per l’intera gestione Covid della Presidenza Biden. «I miei pronomi sono propositi sono processare Fauci»; questo il primo tweet da cui è nata l’intera bufera e occorre fare un mini “spiegone”, perdonateci.

Qui Musk lamenta una certa qual insofferenza sull’usanza “politically correct” del rispetto per l’interlocutore o l’interlocutrice in quanto non “costringe” a scegliere tra il pronome maschile e femminile: per questo motivo subito la comunità LGBTQ+ si è scagliata contro il tweet dell’imprenditore, prima ancora del contenuto stesso della richiesta di Musk. In risposta a Scott Kelly – ex astronauta Nasa che ha invitato Elon Musk a «rispettare la comunità LGBTQ+ e non promuovere odio nei confronti di persone già emarginate e a rischio di violenze» – il n.1 di Twitter ha sentenziato in un altro tweet che ha causato la piena polemica: «Costringere gli altri a usare i tuoi pronomi quando non lo chiedono, e implicitamente ostracizzare quelli che non lo fanno, non va bene né è educato». Ma al netto dello “scambio” con a tema la questione “pronomi”, ecco che la seconda parte del tweet porta la polemica alle stelle: «Fauci ha mentito al Congresso e ha finanziato ricerche con la tecnica del guadagno di funzione che hanno ucciso milioni di persone».

