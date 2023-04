Elon Musk intelligenza artificiale/ Sfida a ChatGPT: ma non la riteneva pericolosa?

Elon Musk sta lavorando all’intelligenza artificiale. Il miliardario sembrerebbe esser pronto a lanciare una sfida – probabilmente personale – ad OpenAI. Prima di comprendere perché, a rilasciare queste indiscrezioni starebbe stato il giornale che si occupa di economia, il Financial Times.

Secondo i rumors, la sfida di Musk potrebbe essere personale, poiché anni fa il miliardiario era co-fondatore di OpenAI, la stessa società oggi nota per aver dato vita a ChatGPT. Musk, decise ai tempi di lasciare il consiglio di amministrazione, in quanto secondo il suo parere, i vertici avevano idee “pericolose“.

Elon Musk intelligenza artificiale: investe in start-tup

TruthGPT, sarebbe il progetto di Elon Musk sulla sua intelligenza artificiale. Ed è proprio da qui che arrivano le prime critiche: fino a poco tempo fa, l’imprenditore sudafricano disse che l’AI può essere così pericolosa, tanto da essere assimilata a Terminator.

Il Financial Times, ha fatto sapere il miliardario sudafricano – ma naturalizzato americano – sta investendo su una squadra di ricercatori e ingegneri esperti di intelligenza artificiale. Inoltre, avrebbe già trovato dei contatti interessanti, con alcuni investitori di SpaceX e Tesla, in modo tale da poter finanziare la sua nuova creatura “TruthGTP”.

Per il suo nuovo progetto, Elon Musk avrebbe già contattato diversi ingegneri impegnati in DeepMind, al fine di assumerli per la sua nuova AI. L’imprenditore miliardario non poteva inoltre, non assicurarsi di ottenere migliaia di chip GPU da Nvidia.

Elon Musk con questo nuovo progetto, arricchirà il suo impero, che già conta realtà miliardarie: Tesla, SpaceX, The Boring Company, Twitter e Neuralink. Ci auguriamo – in base a quelle che sono le sue ideologie – che Musk possa perfezionare la sua AI, pensando ai pericolosi di cui tanto parla negli ultimi tempi.

Pensate che fino a qualche settimana fa, lo stesso Musk rientrava tra quelli che desideravano fermare per sei mesi ChatGPT e i lavori sulle nuove intelligenze artificiali.











