Elon Musk lancia xAI, l’intelligenza artificiale “curiosa e a favore dell’umanità”/ “No a linee morali”

Elon Musk ha lanciato solo pochi giorni fa la sua startup di intelligenza artificiale xAI, annunciata ormai da tempo. L’imprenditore ha presentato il team composto da ingegneri provenienti, che ha riunito nel tentativo di sfidare ChatGPT. La startup sarà guidata dallo stesso americano, già amministratore delegato del produttore di Testa e della società di lancio di razzi SpaceX. Da quasi un anno è inoltre proprietario di Twitter.

INFLAZIONE USA/ Il calo che può essere guastato dal petrolio

Secondo lo stesso Musk, l’Ai dovrebbe essere regolamentato ulteriormente. Per l’imprenditore, infatti, è tanta la preoccupazione per il potenziale di “distruzione della civiltà” dell’intelligenza artificiale. Nell’evento di lancio di xAI, tenuto su Twitter Spaces, Musk ha spiegato il suo piano per costruire un’intelligenza artificiale più sicura. Il Tycoon ha spiegato che cercherà di creare un’IA “estremamente curiosa”.

Elon Musk annuncia xAI/ Nuova misteriosa compagnia sull'intelligenza artificiale

Il progetto di Elon Musk

Elon Musk ha spiegato che la sua intelligenza artificiale sarà “a favore dell’umanità” poiché è preoccupato dalla prospettiva di un “futuro Terminator” del sistema. Musk ha detto che la startup, xAI, cercherà di costruire un sistema che sia sicuro e che sarà “estremamente curioso” nei confronti dell’umanità, piuttosto che avere linee guida morali programmate al suo interno. “Penso che dal punto di vista della sicurezza dell’IA… Un’intelligenza artificiale massimamente curiosa, che sta cercando di capire l’universo, penso che sarà a favore dell’umanità” ha spiegato su Spaces.

THREADS vs TWITTER/ Zuckerberg contro Musk, una sfida che va oltre i soldi

“Se potessi mettere in pausa l’intelligenza artificiale, o una superintelligenza digitale AI davvero avanzata, lo farei. Non sembra realistico, quindi xAI essenzialmente costruirà un’intelligenza artificiale… In senso buono, si spera” ha affermato ancora l’imprenditore. Secondo Musk, la superintelligenza – l’intelligenza artificiale più intelligente e dotata degli umani – potrebbe essere a soli cinque o sei anni di distanza. Secondo il Ceo ci vorrà un po’ prima che xAI raggiunga il livello di OpenAI o Google, che ha rilasciato il proprio chatbot chiamato Bard.











© RIPRODUZIONE RISERVATA