Elon Musk è virale in queste ultime ore a causa di una lite avvenuta sui social. L’uomo più ricco al mondo ha infatti avuto un alterco a distanza con l’astronauta danese Andreas Mogensen. Ma cosa è successo? Il primo ha accusato il secondo e da lì è nata appunto la querelle che ovviamene, come ogni cosa riguardi il CEO di Tesla, ha fatto il giro del globo, arrivando anche in Italia. Lo scambio, decisamente cattivo, è stato segnalato anche dal Corriere della Sera attraverso il proprio portale online, e vede l’astronauta dare del bugiardo ad Elon Musk, definendolo come “qualcuno che si lamenta di mancanza di onestà intellettuale” dei media.

Lo ha scritto il 20 febbraio e una volta che queste parole sono giunte al diretto interessato, si è scatenato l’inferno. Ma cosa è successo di preciso? L’astronauta Mogensen ha pubblicato su X.com, il social di Musk, uno spezzone dell’intervista dello stesso CEO di SpaceX a Fox News in cui parlava di Butch Wilmore e di Suni Williams, due astronauti che da otto mesi si trovano sulla ISS, la stazione spaziale internazionale.

ELON MUSK E ANDREAS MOGENSEN, LA QUERELLE SUGLI ASTRONAUTI DELL’ISS

Per Musk si tratta di una permanenza prolungata che si deve semplicemente a motivi politici. I due astronauti, ricorda il quotidiano di via Solferino, erano a bordo della navicella Starliner di Boeing, che avrebbe dovuto riportarli a Terra ma visti i problemi sopraggiunti si è preferito far ritornare il velivolo spaziale vuoto, lasciando quindi i suoi occupanti sulla ISS.

Ora (a metà del mese prossimo) verranno riportati a terra dalla navicella Crew-9 di SpaceX, e parlando di questa vicenda Musk ne ha dato la sua personale interpretazione. Il braccio destro di Trump si dice convinto infatti che a trattenere nello spazio Williams e Wilmore sarebbe stata l’amministrazione Biden, anche se non è ben chiaro per quale motivo.

ELON MUSK E ANDREAS MOGENSEN, COSA STA ACCADENDO

Dichiarazioni che hanno appunto fatto arrabbiare Mogensen, primo danese a volare nello spazio, e che si è poi preso gli insulti da Musk: “Sei completamente ritardato” ha scritto il manager di origini sudafricane, spiegando che mesi fa si era offerto di riportare a terra i due astronauti ma l’amministrazione Biden ha detto no per ragioni politiche, concludendo la sua replica con un altro insulto “sei un idio*a”.

Il Corriere ricorda come “ritardato” sia considerato un insulto molto grave, soprattutto per la sensibilità americana, al punto che a volte non viene neanche scritto per intero, limitandosi a scrive R-Word. Mogensen comunque non ha abboccato all’amo ed ha cercato di placare gli animi, dicendo di ammirare ciò che ha fatto Musk per lo spazio e con Tesla: caso chiuso? Probabilmente sì, ma non è ancora chiaro il motivo politico di trattenere oltre il dovuto nello spazio i due poveri astronauti, chissà che prima o poi la verità non venga a galla. Appuntamento alla prossima polemica.