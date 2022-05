Elon Musk: “Non è corretto bandire Trump da Twitter”/ Presto la rimozione del blocco?

Il blocco da parte di Twitter a Donald Trump è stato un errore: a dirlo è quello che dovrebbe essere il nuovo proprietario del social network, Elon Musk. Secondo l’imprenditore, i divieti permanenti sulla piattaforma dovrebbero essere “estremamente rari”. Nel corso di una conferenza organizzata dal Financial Times sul “futuro delle auto”, ha preso parola anche l’imprenditore: “Penso che non fosse corretto bandire Donald Trump. Penso che sia stato uno sbaglio perché ha alienato gran parte del Paese e alla fine non ha cancellato del tutto la voce di Trump”.

SPILLO/ Inflazione, aborto, Musk: la guerra ora disturba l'agenda di Biden

Elon Musk, che nella vita ricopre il ruolo di amministratore delegato di Tesla e SpaceX, ha chiuso di recente un accordo per l’acquisto di Twitter. Il costo dell’operazione ammonta a ben 44 miliardi di dollari, ma non è ancora ufficiale. Quando andrà definitivamente in porto – probabilmente dai tre ai sei mesi – Musk potrebbe sbloccare l’account di Trump, togliendo il divieto imposto. L’account dell’ex presidente americano era stato cancellato dal social network dopo l’assalto al Congresso Usa del 6 gennaio 2021. La decisione di Twitter era arrivata per le ripetute violazioni della sua policy. Particolarmente contestati erano stati i messaggi di incitamento alla violenza.

DIARIO USA/ Da Biden all'aborto, il rischi di tornare nella giungla

Elon Musk sbloccato da Twitter?

Secondo Elon Musk, la decisione di bloccare permanentemente l’account di Donald Trump è stata “moralmente sbagliata e totalmente stupida”. L’imprenditore ha più volte ripetuto nel corso della conferenza organizzata dal Financial Times la sua idea: le sospensioni permanenti degli account dovrebbero essere vietate. “I singoli post potrebbero essere nascosti e le persone potrebbero essere sospese solo temporaneamente se dicono qualcosa che è illegale oppure distruttivo per il mondo” ha affermato Musk, spiegando poi che i divieti permanenti “minano la fiducia in Twitter“.

PUTIN E BENETT/ Quelle scuse "strategiche" che riaprono la partita di Israele

Le parole di Elon Musk sono sembrate una sorta di apertura a Donald Trump. Quando il social network diventerà di sua proprietà, l’imprenditore potrebbe allora scegliere di sbloccare l’ex presidente USA, permettendogli di riavere il suo account. Pare comunque che Donald non abbia molta voglia di tornare sui social dall’uccellino blu, come dichiarato qualche tempo fa a Fox News: “Non andrò su Twitter, rimarrò su Truth” aveva dichiarato proprio nel momento in cui Musk stava finalizzando l’accordo per l’acquisto del social. “Spero che Elon compri Twitter perché farà dei miglioramenti ed è un brav’uomo, ma rimarrò su Truth” aveva confermato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA