Elon Musk paragona Trudeau a Hitler/ Il patron di Tesla a difesa dei no vax canadesi

Un tweet di cattivo gusto che ha fatto il giro del mondo vista la notorietà del personaggio. Elon Musk, imprenditore sudafricano con cittadinanza canadese, si è schierato dalla parte dei camionisti no vax che da settimane stanno paralizzando il Paese per protestare contro l’obbligo vaccinale e altre decisioni assunte dall’esecutivo. Per farlo, il patron di Tesla ha utilizzato una metafora di pessimo gusto: ha paragonato il Premier canadese Trudeau a Hitler.

Su twitter, Elon Musk ha risposto ad un tweet sul blocco deciso da Trudeau ai fondi per i manifestanti. La risposta di Musk è stato un meme con una foto di Hitler con scritto “Basta paragonarmi a Trudeau. Io ho un budget“. Un’immagine che nulla ha a che vedere con l’ironia e con il buonsenso, che ha portato all’intervento dell’Anti Defamation League, che ha criticato il patron di Tesla per il tweet definito “inappropriato e offensivo”. L’imprenditore ha poi cancellato la risposta con il meme, ma questo non è bastato ovviamente per fermare le polemiche che lo hanno investito.

Canada, proteste no vax: Elon Musk li difende

Elon Musk ha dunque difeso apertamente i manifestanti no vax che stanno bloccando snodi importanti del Canada. Centinaia di autotrasportatori canadesi da settimane occupano il centro di Ottawa per protestare contro l’obbligo di vaccinazione e contro le restrizioni applicate dal governo contro il Covid-19. Ieri è intervenuta la polizia con l’arresto, nella capitale, di due leader della protesta. Gli arresti sono stati eseguiti per ordine dell’esecutivo di Trudeau, che si è dotato di nuovi poteri emergenziali. Nonostante si sia arrivati all’arresto, però, i manifestanti sembrano intenzionati a non mollare la loro protesta.

Per tentare di placare gli animi dei manifestanti, la polizia ha mobilitato centinaia di agenti di polizia. Le forze armate hanno raggiunto l’area del Parlamento a bordo di autobus – attorno alla quale si sono radunati da giorni i no vax – e hanno iniziato a chiudere il centro della capitale per isolare i manifestanti. La mobilitazione delle forze di sicurezza ha come obiettivo quello di forzare la fine della protesta, come ha spiegato il capo ad interim della Polizia di Ottawa, Steve Bell. Trudeau, invece, ha prospettato l’idea di invocare lo stato d’emergenza, previsto dall’ordinamento in caso di minacce straordinarie alla sicurezza nazionale: sarebbe la prima volta per il Canada. Secondo il Premier, criticato poi da Elon Musk, i manifestanti costituiscono “una minaccia alla nostra economia e alle relazioni con i nostri partner commerciali. Sono una minaccia per la sicurezza pubblica”.



