Elon Musk “Pensavo di morire dopo quarta dose vaccino”/ “Mio cugino con miocardite…”

Basta poco ad Elon Musk per diventare un caso. Stavolta la bufera scoppia sui social per un suo tweet sul vaccino Covid. Tutto nasce da un sondaggio effettuato da una nota agenzia, Rasmussen Reports, che coinvolge mille adulti statunitensi a cui è stato chiesto se avessero sofferto di reazioni avverse lievi, gravi o al contrario non fossero stati individuati effetti indesiderati dopo la profilassi anti Covid. Se il 4% non ha risposto, il 56% ha dichiarato di non aver notato controindicazioni, il 34% ha accusato effetti lievi e il 7% controindicazioni gravi. Ma queste ultime sono state riscontrate solo dalla parte considerata più scettica verso la vaccinazione e accostata alla galassia no vax, cioè i repubblicani (10%), ma ci sono anche democratici (6%).

Da un punto di vista scientifico e statistico, il sondaggio va preso con le pinze a causa dei suoi limiti. Anche perché il 7% corrisponde a 12 milioni di persone, ma i Cdc sostengono che gli effetti collaterali gravi sono rari. «Quante persone secondo i Cdc hanno avuto effetti collaterali pesanti?», chiede Rasmussen Reports su Twitter. Al dibattito ha partecipato Elon Musk. Il patron di Twitter ha scritto: «Ho avuto effetti avversi gravi dopo la seconda dose di richiamo. Mi sentivo come se stessi morendo per diversi giorni. Spero che non ci siano danni permanenti, ma non lo so».

ELON MUSK “MIO CUGINO IN OSPEDALE DOPO VACCINO”

Elon Musk sulla sua piattaforma ha anche riportato una vicenda che riguarda suo cugino, «che è giovane e in ottima salute, ha avuto un grave caso di miocardite. È dovuto andare in ospedale». Il patron di Tesla e Twitter ha precisato che la quarta dose non fu una sua scelta, ma fu costretto a farla per poter accedere nella fabbrica di Tesla, di cui è amministratore delegato, a Berlino. Ma Elon Musk si era mostrato scettico sui vaccini anti Covid già durante la prima fase della pandemia Covid. Infatti, il miliardario americano, mentre il mondo aspettava con impazienza l’arrivo del vaccino contro il coronavirus, rivelò che quando sarebbe stato disponibile, non si sarebbe sottoposto alla vaccinazione. Inoltre, criticò le restrizioni anti Covid e difese la decisione di mantenere le sue fabbriche attive nonostante la diffusione del coronavirus. «No, non sono a rischio per il Covid. Nemmeno i miei figli», disse Elon Musk durante l’intervista sul podcast del New York Times ‘Sway’. Figli a parte, si è poi appreso che lui effettivamente non solo si è sottoposto alla vaccinazione, ma anche alla quarta dose di vaccino anti Covid.

