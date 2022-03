Elon Musk più ricco del mondo?/ Lui attacca Putin “penso sia molto piu ricco di me”

Chiunque conosce Elon Musk come l’uomo più ricco del mondo. Ogni rivista internazionale cita perennemente il suo patrimonio di oltre 270 miliardi di dollari. Difficilmente razionando questa cifra, si potrebbe pensare ad un uomo più ricco dell’imprenditore visionario statunitense.

Invece, proprio Elon Musk ultimamente ha dichiarato che in verità esiste un uomo più potente e ricco di lui, Vladimir Putin. Quando si ha a che fare con un autocrate, difficilmente si può quantificare realmente il suo patrimonio, ma l’imprenditore americano è certo che il suo capitale sia di gran lunga superiore.

Dopo che Elon Musk è stato definito come l’uomo più ricco del mondo di tutti i tempi, la risposta che ha dato al CEO Mathias Döpfner in un’intervista per il suo quotidiano tedesco Axel Springer, ha stupito tutti.

Mathias ha chiesto: «Come ti senti, essendo, con un patrimonio netto di circa 260 miliardi di dollari, riconosciuto come la persona più ricca della Terra?”

Ma l’imprenditore visionario Musk, ha voluto rispondere democraticamente: «Penso che Putin sia significativamente più ricco di me».

Il fondatore di Tesla come si è appurato nelle ultime battaglie, dalla sfida alle arti marziali contro Putin al supporto satellitare per evitare che la Russia potesse oscurare le immagini in rete sull’invasione in terra ucraina, ha sostenuto che lasciar vincere il presidente russo, con il suo potere sociale ed economico, sarebbe una follia.

Data l’insoddisfazione di Musk per la mancata risposta al tweet rivolto a Putin, e a suo dire “la poca libertà di parola sul social dall’uccellino blu vista la querelle dopo la sfida al presidente russo“, l’imprenditore americano potrebbe pensare alla creazione di un nuovo social, se non acquistare Twitter stesso per cambiare le regole del gioco.

Given that Twitter serves as the de facto public town square, failing to adhere to free speech principles fundamentally undermines democracy.

What should be done? https://t.co/aPS9ycji37

— Elon Musk (@elonmusk) March 26, 2022