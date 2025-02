Elon Musk dichiara “guerra” all’Usaid, l’agenzia americana fondata su ordine di Kennedy per combattere la povertà globale. Il ministro dell’Efficienza governativa, scelto dal presidente Donald Trump, ha deciso di far chiudere l’agenzia che si occupa di aiuti umanitari non solo per le sue politiche progressiste, ma anche perché l’accusa di aver finanziato la ricerca sulle armi biologiche, tra cui il Covid. Quella che sembrava una minaccia è diventata realtà quando nella notte il personale dell’Usaid è stato informato della chiusura della sede di Washington, stando a un’email ottenuta da ABC News da diverse fonti.

Nella comunicazione è riportata la decisione di applicare lo smart working per la giornata di lunedì, fatta eccezione per il personale che ha funzioni in loco e si occupa di manutenzione, per il quale è previsto il contatto individuale da parte della dirigenza. Ma si preannunciano ulteriori indicazioni. Elon Musk aveva dichiarato, infatti, di essere “in procinto” di “chiudere” Usaid, affermando di aver già informato il presidente Usa della sua decisione, da lui sostenuta. In un audio, ritenuto il primo podcast Dogecast, aveva anche criticato l’agenzia di essere “senza speranza” sulla base delle scoperte del suo team.

“La ragione di ciò, rispetto al semplice tentativo di fare un po’ di pulizia in casa, è che quando abbiamo scavato nell’USAID, è diventato evidente che ciò che abbiamo qui non è una mela con un verme dentro, ma in realtà abbiamo solo una palla di vermi“. Il patron di X, Tesla e SpaceX ha assicurato di aver chiesto due volte al tycoon se fosse sicuro della decisione, ricevendo in entrambi i casi una risposta affermativa.

GLI INTRECCI CON ECOHEALTH E IL COVID

Le accuse mosse da Elon Musk nei confronti dell’Agenzia Usa per lo sviluppo internazionale sono pesanti, come quella di finanziare la ricerca sulle armi biologiche, tra cui i progetti che avrebbero portato allo sviluppo del Covid, motivo per il quale arriva a definirla una “organizzazione criminale“. Il suo commento è arrivato in risposta a un utente che sosteneva che l’Usaid abbia versato 53 milioni di dollari a EcoHealth Alliance per sostenere la ricerca sui coronavirus all’Istituto di virologia di Wuhan, in Cina.

EcoHealth è un’organizzazione no profit con sede in Usa, al centro di controversie per le sue collaborazioni, come quella con il laboratorio di Wuhan, ma ha negato di essersi occupata del gain-of-function, eppure nel maggio 2024 sono stati sospesi i finanziamenti federali. Tra le iniziative finanziate dall’Usaid c’è il programma PREDICT che mirava all’identificazione dei virus con potenziale pandemico, attivo dal 2009 al 2020 in collaborazione con EcoHealth.

La Russia ha spesso sollevato preoccupazioni sulla rete di laboratori di ricerca biologica sostenuti dal Pentagono e da altre agenzie americane in tutto il mondo, come in Ucraina, sostenendo che queste strutture siano coinvolte nella ricerca di armi biologiche. Il Dipartimento della Difesa Usa ha ammesso di aver fornito supporto ad alcuni laboratori ucraini, ma ribadito che riguardava la prevenzione dell’insorgenza di malattie infettive e lo sviluppo di vaccini, respingendo al mittente le insinuazioni della Russia, condivise dalla Cina.

LE OMBRE SU USAID RILANCIATE DA ELON MUSK

Nel post rilanciato da Elon Musk si accusa Usaid di avere intrecci con l’intelligence americana, in particolare di essere infiltrata dalla CIA. A tal proposito, si fa riferimento alle ammissioni dell’ex direttore dell’agenzia John Gilligan, ma anche a un cablogramma di WikiLeaks da cui si evince un presunto piano americano per minare il governo venezuelano tramite l’Usaid.

Nel 2014, l’Associated Press rivelò che l’agenzia aveva finanziato la creazione di una piattaforma social per incitare una ribellione a Cuba, ma attenzione particolare è rivolta alla collaborazione con EcoHealth Alliance tramite il programma PREDICT, con il quale sono stati identificati 1.200 nuovi virus. Questo intreccio avrebbe consentito alla CIA di avere un varo per inserire agenti nelle strutture di ricerca biologica in tutto il mondo, in cambio di finanziamenti e tecnologia. Tutte ricostruzioni che l’imprenditorie miliardario ha rilanciato su X.