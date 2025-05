Elon Musk ha risposto a Bill Gates, che in varie occasioni aveva duramente criticato le sue posizioni definendole di “estrema destra“, fino all’accusa arrivata dopo la decisione del dipartimento DOGE di tagliare fondi per l’agenzia Usaid sulla quale il fondatore di Microsoft aveva commentato: “Musk uccide i bambini poveri del mondo“. In un’intervista video, rilasciata a Bloomberg durante il Qatar Economic Forum, il Ceo di Tesla ha respinto le affermazioni di Gates definendole come false e ha dichiarato: “Chi crede di essere lui per permettersi di parlare di benessere dei bambini?”, aggiungendo: “Non può fare certi commenti, visto che era amico di Jeffrey Epstein” e ha poi concluso: “Non mi fiderei mai di un tizio del genere per lasciargli fare da babysitter a mio figlio“.

Il video ha subito fatto il giro dei social ricevendo numerosissime reazioni degli utenti, e sta diventando l’ultimo episodio di uno scontro pubblico che era iniziato molto tempo fa e poi proseguito su vari argomenti, dal cambiamento climatico ai vaccini, passando per le ultime polemiche riguardo al ruolo di potere ottenuto alla Casa Bianca dopo l’elezione di Trump.

Prosegue lo scontro mediatico tra Elon Musk e Bill Gates con le ultime pesanti dichiarazioni del Ceo di Tesla in merito al fondatore di Microsoft definito “poco credibile nel parlare di benessere dei bambini” a causa della sua vicinanza ed amicizia con Jeffrey Epstein, l’imprenditore condannato per reati sessuali e pedofilia, poi morto suicida nel 2019 mentre si trovava in carcere. Bill Gates aveva recentemente accusato Elon Musk di “condannare a morte i bambini poveri nel mondo” dopo che il dipartimento per l’efficienza DOGE aveva tagliato i fondi all’agenzia per gli aiuti internazionali Usaid.

Nella stessa occasione il milionario, parlando a nome della sua fondazione umanitaria aveva anche invitato Musk ad incontrare i bambini che senza supporto finanziario per la salute e per i vaccini sarebbero morti a causa dell’Hiv, del morbillo e altre gravi malattie. Prima ancora, durante la campagna elettorale di Trump, Gates aveva detto: “Elon Musk è un folle che vuole portare avanti ideologie populiste ed estremiste” aggiungendo: “la politica non dovrebbe essere influenzata dai super ricchi del mondo“.