Errol Musk nel mirino: accuse choc di abusi sessuali sui figli. Tre indagini, ma il mistero resta irrisolto.

Il padre di Elon Musk, Errol, è stato accusato di abusi sessuali nei confronti dei suoi figli in seguito ad un’indagine approfondita del Times che ha rivelato notizie spaventose sul suo conto. L’inchiesta ha riportato pesantissime accuse nei confronti del 79enne, che a partire dal 1993 avrebbe molestato figli e figliastri. Alcuni della famiglia di Elon, si sarebbero rivolti a lui chiedendo di intervenire a riguardo, ma Musk non ha reagito come previsto.

In tutta la sua carriera l’imprenditore ed ex ex Consigliere del presidente degli Stati Uniti non ha mai voluto parlare di suo padre Errol, anzi, ha sempre evitato l’argomento suscitando domande da parte del popolo. La pubblicazione del New York Times parla di una prima accusa che risale a oltre trent’anni fa, quando l’allora figliastra di appena quattro anni aveva confessato di essere stata abusata nella casa di famiglia. Ma non è finita qui. Anni dopo la stessa ragazza ha dichiarato che Errol annusava la sua biancheria intima.

Errol si difende dalle accuse: “Volete solo i soldi di Elon Musk“

Al momento sono ben tre le indagini avviate sul padre di Elon Musk, dato che anche altri membri della famiglia hanno denunciato abusi su un figliastro e due figlie. Errol non ha reagito proteggendo la sua famiglia, ma ha definito queste come ‘sciocchezze’, e anzi, ha spiegato che secondo lui i familiari si sarebbero inventati tutto per ottenere del denaro in risarcimento da Elon Musk. Sarà davvero così? Il magnate Tesla intanto non si è ancora espresso e non ha voluto rilasciare commenti sull’agghiacciante indagine.