Elon Musk/ “Test rapidi Covid? Ne ho fatti 4 oggi: 2 positivi e 2 negativi, fasullo…”

Elon Musk si è espresso nelle passate ore sui test rapidi per il Covid-19 esprimendo il suo parere e soprattutto le sue perplessità. Il CEO di Tesla si è reso autore di un tweet polemico che non è passato affatto inosservato e nel quale ha voluto mettere in dubbi la validità e la veridicità dei test rapidi ai quali si è sottoposto in prima persona per ben quattro volte nella medesima giornata. Il risultato? Nel 50% dei casi è risultato positivo, nella restante percentuale negativo. Attraverso il suo profilo Twitter Musk ha spiegato di aver avuto dei sintomi simili a quelli del Coronavirus, tra cui febbre. Da qui la decisione saggia di sottoporsi al test per sincerarsi del suo stato di salute. Per due volte è risultato positivo mentre per altre due volte negativo. Sul social dell’uccellino azzurro ha così commentato l’accaduto, senza nascondere le sue perplessità: “Sta succedendo qualcosa di estremamente fasullo. Sono stato testato per il Covid quattro volte oggi. Due test sono risultati negativi e due positivi. Stessa macchina, stesso test, stessa infermiera. Test rapido antigenico della BD”.

ELON MUSK, PERPLESSITÀ SUI TEST RAPIDI PER IL COVID

L’imprenditore e fondatore di Tesla e Space X con le sue parole sui test per il Covid-19 ha inevitabilmente scatenato la polemica social. Stando al suo tweet, Elon Musk si sarebbe sottoposto per quattro volte al test appartenente alla categoria dei test antigeni rapidi, in grado di dare il risultato in pochi minuti. Il tampone molecolare è certamente considerato il più accurato. Di contro, questi test non vanno alla ricerca del genoma virale ma rintracciano la presenza di proteine di superficie del virus, chiamate antigeni. Alla luce del risultato ottenuto, l’imprenditore ha spiegato: “Se capita a me può capitare anche agli altri. Sto facendo i test in laboratori diversi, i risultati arriveranno entro 24 ore”, ha precisato. Poi ha tranquillizzato sui sintomi: “Ho i sintomi tipici di un raffreddore. Finora niente di insolito”, ha risposto a chi gli chiedeva maggiori informazioni. C’è tuttavia chi ha bollato il tweet di Musk “irresponsabile” invitando l’imprenditore a non alimentare tra i suoi follower ulteriori dubbi sul tema.



