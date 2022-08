Elon Musk Twitter/ Ancora scintille prima del processo, accuse per truffa

Molte scintille tra Elon Musk e Twitter. Nonostante il processo inizi il 17 ottobre, sembra che i colpi di scena non mancano sulla vicenda. Infatti nelle ultime ore, c’è stata l’accusa di frode del CEO di Tesla nei cofronti di Twitter.

Il quotidiano statunitense, New York Times, ha riportato che Elon Musk ha accusato Twitter perché ha nascosto il reale numero di bot presenti sul social network. Questa questione infatti è stato il punto conteso per l’accordo finale. Ma come si è risolta la questione?

DAZN Sky/ Il nuovo accordo fonde streaming e satellite (con due abbonamenti)

Elon Musk e Twitter: la accusa per frode

La questione tra Elon Musk e Twitter sembra accendersi sempre di più. Twitter, aveva spiegato che, in termini numerici, il numero di bot presenti sulla piattaforma erano all’incirca del 5%. Il CEO di Tesla aveva affermato che la percentuale era molto più alta, circa del 20% degli utenti complessivi di Twitter.

Gadget tech auto 2022/ Tutti i migliori accessori per viaggiare in modalità smart

Nella realtà dei fatti, il numero totale degli account falsi presenti sul social network è del 10%. Gli avvocati di Elon, infatti hanno tenuto in considerazione questo dato e hanno spiegato che è nettamente maggiore rispetto alle stime che Twitter aveva dato inizialmente e che, secondo loro, lo sapessero fin dall’inizio, ma che non lo hanno detto per portare la vendita al termine.

Allo stesso tempo Musk, ha accusato ancora una volta Twitter per non avergli fornito l’accesso a tutti gli strumenti per verificare i dati interni in maniera autonoma, ma dopo una lunga battaglia di tweet, Musk aveva ottenuto l’accesso. Infatti, Musk, dopo aver analizzato attentamente tutti i dati, ha terminato la contrattazione per l’acquisto del social network.

TECH TRAVEL/ Le start-up che aiutano i turisti e le imprese del settore

Ecco l’accusa di Elon Musk nei confronti di Twitter:

“Twitter ha contato scorrettamente il numero di account falsi e spam presenti sulla piattaforma, come parte di uno schema per trarre in inganno gli investitori sulle prospettive della compagnia. Le informazioni via via pubblicate da Twitter hanno svelato lentamente la verità, mentre Twitter cercava di ridurre il numero di dati pubblicati in un tentativo disperato di coprire la propria frode“











© RIPRODUZIONE RISERVATA