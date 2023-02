Elon Musk/ Twitter non ha pagato 14 mln di fatture: cause legali in corso

Elon Musk in Twitter, starebbe compiendo più danni che profitti. Almeno, una opinione lecita se diamo uno sguardo costante alla situazione attuale, dove sembrerebbe che l’imprenditore sudafricano abbia messo il social network in una posizione molto scomoda ed anche preoccupante.

Da quando Elon Musk ha acquisito Twitter, la valanga mediatica ha registrato soltanto o quasi, opinioni negative. A partire dal licenziamento massivo di molti dipendenti dell’azienda, fino ad arrivare all’attuale indebitamento economico per un totale di 14 milioni di dollari (interessi esclusi).

Elon Musk aggrava Twitter: cosa sta succedendo?

Molti credevano che Elon Musk potesse migliorare Twitter, ma oggi – magari anche chi aveva buoni propositi – le cose sono cambiate. È sempre più alta la percentuale di gente che vuole mandar via Musk da Twitter.

Il servizio di microblogging sembrerebbe aver accumulato un numero ingente di debiti. 14 Milioni di dollari di fatture non pagate ad azienda di trasporto, consulenti, affittuari, fornitori e venditori. La raccolta di cause legali con annessi interessi gravosi, è sempre più folta.

Con esattezza, le cause legali sarebbero 9, tutte riguardanti dei reclami per «fatture non pagate» ed emesse nei confronti dell’azienda Twitter Inc., di cui Elon Musk è il nuovo amministratore delegato. Altri 7 mila dollari sarebbero stati addebitati alla società per una presunta “scatola regalo a Musk“, inviatagli pochi giorni prima del suo ingresso in azienda.

Tra le cause che hanno creato maggior scandalo – non che quella sulla scatola regalo sia stata piacevole – vi è il reclamo per degli uffici che non sono stati pagati, coinvolgendo anche la società con sede a San Francisco. A comunicarlo pubblicamente è il locatario stesso, Sri Nine Market Square, che avrebbe spiegato che Twitter Inc. è in debito nei suoi confronti, di ben 6,8 milioni di dollari, per due mensilità d’affitto non pagate, dicembre e gennaio.

Nel frattempo Elon Musk crede che l’azienda Twitter Inc. stia facendo progressi, di contro, essendo divenuta “società privata“, le finanze pubbliche non sono più visibili a tutti.











