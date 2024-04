Elon Musk: “Ucraina deve negoziare o perderà Odessa”/ “Russia avanzerà guadagnando territori”

Elon Musk, da sempre attento osservatore dello scenario geopolitico internazionale, è tornato a parlare della guerra in Ucraina, commentando su X le ultime evoluzioni della situazione, specialmente dopo una ripresa dell’avanzata russa. Il miliardario in un lungo post sul social, ha criticato la scelta dell’esercito di Kiev, di voler continuare a combattere anche quando c’era la consapevolezza di trovarsi di fronte ad un nemico più forte, dicendo: “è stato un tragico spreco di vite umane per l’Ucraina attaccare un esercito più grande che disponeva di difese in profondità, campi minati e artiglieria più potente“, aggiungendo anche che l’Ucraina è in netta inferiorità anche per capacità di attacchi aerei.

Per questo motivo, ora, il rischio più grande è quello di arrivare a perdere sia Odessa che l’accesso al Mar Nero, che rappresenta secondo il Ceo di Tesla, l’unica questione davvero da affrontare sul tavolo, e l’unica soluzione per scongiurare il pericolo sarebbe quella di negoziare per raggiungere un accordo. Anche se, sottolinea: “Non credo che la Russia voglia occupare tutta l’Ucraina, ma sicuramente continuerebbe a guadagnare territori“.

Elon Musk su X: “Ucraina deve negoziare altrimenti perderà Odessa e accesso al Mar Nero”

Elon Musk, che nella guerra Ucraina- Russia, ha avuto il ruolo di fornitore di sistemi Stalink per le connessioni ad internet, ha commentato la situazione attuale del conflitto. Avvertendo Kiev circa il rischio di arrivare a perdere sempre più territori, compresa Odessa e l’accesso sul Mar Nero. In un post su X ha inoltre sottolineato che l’avanzata dell’esercito russo era prevedibile da chiunque, vista la grande superiorità dei mezzi e dell’artiglieria a disposizione. Per questo: “Più a lungo va avanti la guerra, più territorio guadagnerà la Russia fino a raggiungere il Dnepr“. La raccomandazione di Musk quindi, è quella di cercare una soluzione negoziata, per non arrivare a perdere del tutto porzioni di territorio importanti.

Nei giorni scorsi Musk era stato al centro di un’altra discussione sempre in merito al conflitto russo ucraino.I soldati dell’esercito di Kiev avevano infatti lanciato l’allarme circa il malfunzionamento dei servizi internet forniti da Starlink, fondamentali anche per il lancio dei droni. Tuttavia da parte di Elon Musk non sarebbero state fornite ancora spiegazioni valide, inoltre, gli stessi militari avrebbero affermato che l’esercito russo starebbe aumentando l’uso della connessione Starlink, nonostante questa sia vietata dalle sanzioni Usa.











