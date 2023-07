Elon Musk, villa da sogno in Trentino/ Pronto un cottage a forma di tartaruga in Alto Adige

Elon Musk starebbe pensando al Trentino Alto Adige come luogo in cui realizzare una villa da sogno. Secondo quanto riferisce RaiNews si tratterebbe di un mega cottage a forma di tartaruga, con tanto di piscina a sfioro, una vista panoramica sulle Alpi, ma anche una camera criogenica che raggiunge temperature fino a meno cento gradi centigradi, una spa, una sala fitness e una per gli allenamenti marziali, 15 bagni, tanti camini e ovviamente un sacco di tecnologia.

Il progetto è affidato all’architetto di Bolzano Alessandro Costanza che ha spiegato: “E’ il carapace di una tartaruga con i piani in piena esplosione, due sotterranei e tre emersi. Una cubatura di 800 metri quadri divisa tra 15 camere da letto, 15 bagni, ampio living e cantina vini e spa interrate. I dettagli più azzardati? La camera criogenica a -100 gradi, la cabina armadio interrata, a scomparsa nel pavimento, e la piscina in vetro sospesa lunga 30 metri”. La villa sarà realizzata su un prato da 4mila metri quadri nei pressi di San Cassiano in Badia, anche se il terreno deve essere ancora effettivamente acquistato dall’uomo più ricco al mondo.

ELON MUSK, VILLA DA SOGNO IN TRENTINO POI IL PROGETTO TOP SECRET IN TEXAS

Secondo quanto si mormora pare che Elon Musk sia rimasto letteralmente folgorato dalle Dolomiti a seguito di una settimana bianca di qualche anno fa, al punto da decidere di trasferirsi lì, per lo meno, in alcuni periodi dell’anno.

Ovviamente la sua tenuta non sarebbe potuta essere comune, di conseguenza ci voleva qualcosa di assolutamente unico ed esclusivo, ed è per questo che Alessandro Costanza ha dato vita ad un progetto letteralmente faraonico con una vista sospesa e trasparente “perché la vertigine – spiega l’architetto – accompagna sempre il sogno”. Secondo quanto si mormora sembra che ultimamente il manager di origini sudafricane abbia messo l’immobiliare fra le sue priorità e oltre al progetto della villa in Trentino starebbe pensando anche ad un’abitazione top secret nome in codice Project 42, una casa totalmente di vetro da realizzare in Texas con vista la Giga factory di Tesla.

