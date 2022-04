Elon Musk vuole Twitter/ Propone 43 miliardi per comprarlo: dipendenti preoccupati

Elon Musk vuole Twitter a tutti i costi. Dopo esser entrato in società acquisendo il 9,2% della partecipazione, oggi il fondatore di Tesla ha voluto metter sul piatto una cifra molto importante affinché potesse rilevare il 100% della società.

L’imprenditore statunitense avrebbe offerto quasi 43 miliardi di dollari per diventare unico possessore di Twitter. Stiamo parando di un’offerta che equivarrebbe a 54,2 dollari per ciascun azione. Una proposta che difficilmente Bret Taylor (presidente del social network), potrebbe rifiutare.

DIETRO L'UCRAINA/ Gps, Starlink e Elon Musk: l'hi-tech Usa spiega la crisi russa

Elon Musk vuole comprare Twitter:

La proposta di Elon Musk per acquisire Twitter al 100%, è stata inviata dall’imprenditore americano direttamente al presidente della società, nonché Bret Taylor. La comunicazione è avvenuta tramite una lettera in cui il fondatore di Tesla motivava la sua scelta:

“Ho investito in Twitter perchè credo nel suo potenziale di essere la piattaforma per la libertà di parola in tutto il mondo, e credo che la libertà di parola sia un imperativo sociale per una democrazia funzionante“.

Elon Musk primo azionista Twitter/ Acquista 9,2% con 3 miliardi: titolo vola in Borsa

A distanza dall’ultimo giorno di negoziazione tra il CEO di Tesla e Taylor a capo di Twitter, Elon Musk avrebbe considerato la sua offerta come una delle migliori rispetto a tutte le altre proposte. Musk ha aggiunto inoltre, che qualora non fosse presa in considerazione la sua offerta, anche la sua posizione come azionista dovrebbe esser rivalutata.

Nel frattempo, il solo annuncio riguardante la partecipazione di azioni di Musk, ha fatto sì che Twitter potesse guadagnare l’11,45% nella borsa di New York (a 51,10 dollari).

Elon Musk conquisterà Twitter? Nel frattempo “paura in azienda”

Se il potere decisionale riguardo le azioni da intraprendere su Twitter e il suo futuro fossero esclusivamente nelle mani di Elon Musk, molti dipendenti dell’azienda si rivelerebbero “piuttosto preoccupati“.

SFOOTING/ Judo, maratona, ciclismo: Putin sfidato a prove Muskolari

Basterebbe leggere le dichiarazioni dei dipendenti di Twitter al NY Post e ai giornalisti assunti dal quotidiano Murdoch, in cui hanno espressamente dichiarato che: «La rinuncia al CdA prova che è soltanto l’inizio, Musk vuole cambiare Twitter»

Ciò significa che i dipendenti – immaginando il modo di lavorare e le pretese di Musk – possono immaginare quanto lavoro e sacrifici vengano richiesti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA