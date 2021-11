Elsa Fornero/ “Berlusconi vuole andare al Colle? È da apprezzare la sua vitalità”

Grande dibattito ieri a In onda sull’ipotesi Silvio Berlusconi-Quirinale. Il leader di Forza Italia sembra pronto a scendere in campo per giocarsi le sue carte per il post-Mattarella e la discussione è particolarmente rovente. Questa l’analisi di Elsa Fornero, ex ministro del governo Monti: «Berlusconi difficilmente sorprende perché ci ha sorpresi così tanto in passato che siamo abituati. Lui è un uomo che ha fatto tante cose nel bene e nel male, e che lui possa aspirare a fare il presidente della Repubblica credo che stia nell’ambito delle cose. Si possono comprendere».

Silvio Berlusconi non ha ancora ufficializzato la sua candidatura ma può contare sul sostegno del Centrodestra. Come evidenziato anche nel corso degli ultimi mesi, l’ex premier è sempre stato molto attivo nella scena politica, basti pensare al suo impegno per la campagna vaccinale. Elsa Fornero ha voluto elogiare questa grande vitalità del Cavaliere: «È anche da apprezzare la sua vitalità: un uomo che vorrebbe fare il capo dello Stato è un uomo che ama la vita e che vuole impegnarsi, sotto questo profilo chapeau. Devo dire però – ha precisato – che io avrei molto preferito che nella sua intervista ci fosse l’auspicio per il Paese di una donna al Quirinale».

