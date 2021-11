Elsa Fornero “Limitare libertà no vax”/ Video “Obbligo vaccini? Meglio penalizzarli”

Da scienziati a politici, in molti stanno gradualmente avanzando l’ipotesi di introdurre limitazioni delle libertà nei confronti delle persone non vaccinate. Tra queste persone c’è pure Elsa Fornero, che giovedì ne ha parlato durante il collegamento con Tagadà, programma di La7. «Io penso che introdurre un obbligo sia molto difficile in un paese che ha carenze sul piano dei controlli amministrativi sempre e comunque», la premessa dell’economista. Secondo l’ex ministra del Lavoro il fatto che «lo faccia un paese tedesco, che ha una amministrazione tipicamente molto più efficiente della nostra, sembra più comprensibile».

D’altra parte, ritiene che «se avessero adottato il green pass nella stessa misura in cui l’abbiamo adottato noi, forse avrebbero evitato questo aggravamento». A questo punto, però, per Elsa Fornero bisogna cambiare approccio con i non vaccinati. Questo vuol dire prendere in considerazione ad esempio soluzioni come quella dell’Austria, che ha previsto un lockdown per non vaccinati.

NO VAX? DA PENALIZZARE PER ELSA FORNERO

«Io credo che a questo punto si debba penalizzare, nel senso proprio di limitare ulteriormente la libertà delle persone non vaccinate», ha dichiarato Elsa Fornero a Tagadà. L’ex ministra si è detta «sconvolta» dal caso del carabiniere di 59 anni, il luogotenente Mazzone, fermo no vax che è morto a Milano a seguito di complicanze legate al contagio da Covid. Con lui anche la moglie, carabiniere e medico, che però ha contratto la malattia in forma lieve. Si è temuto anche per la figlia di 9 anni, le cui condizioni sono poi migliorate.

«Quel carabiniere, ostinandosi alla non vaccinazione, costringe a far crescere la figlia senza il padre. E speriamo che la bimba, contagiata come la madre, se la possa cavare. La madre medico con che coscienza affronterà gli occhi della figlia?», ha dichiarato la Fornero. Quindi, si è lasciata andare ad uno sfogo: «Possibile che le persone non comprano queste cose? Possibile che vi sia una assoluta fede in cose che non sono vere come che i vaccini non funzionano?».

