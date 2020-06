Elsa Fornero: “Salvini vuol dividere la maggioranza”/ “Giudizio strumentale su Colao”

Pubblicità

Elsa Fornero, economista dell’Università di Torino ed ex ministro all’interno del Governo tecnico di Mario Monti, è intervenuta nel corso della trasmissione “Otto e Mezzo”, condotta dalla giornalista Lilli Gruber e in onda su La 7. Durante il collegamento video, l’ospite ha risposto a un quesito formulatole dall’ex volto del Tg1, che le ha domandato perché la politica diffidi sempre dei tecnici. “Perché ama il consenso e la ricerca di quest’ultimo spesso si rifugia nel desiderio di piacere sempre agli elettori, di dire loro cose sempre e solo positive”, ha replicato. Parlando del documento redatto da Vittorio Colao, la Fornero sottolinea che “nel suo rapporto ha indicato molti progetti concreti, riforme e cambiamenti che il Paese dovrebbe in qualche modo fare. Avendone indicati più di cento, tuttavia, spetta alla politica scegliere quali attuare. Però, siccome la politica nel nostro Paese è sempre alla ricerca del consenso, si punterà su ciò che ne possa garantire di più. Perdere quest’occasione sarebbe grave e bisogna assolutamente usarla per migliorare”.

ELSA FORNERO: “SALVINI VUOLE DIVIDERE LA MAGGIORANZA”

Successivamente, la padrona di casa Lilli Gruber ha sottolineato a Elsa Fornero come il leader della Lega, Matteo Salvini, si sia detto soddisfatto del testo stilato da Vittorio Colao e che, secondo lui, nel redigerlo si sarebbe ispirato ad alcuni punti inseriti nel programma del partito del Carroccio. Di fronte a queste affermazioni, l’ex ministro si è mostrata visibilmente contrariata e ha asserito: “Colao non ha bisogno di copiare da nessuno, ancor meno dall’agenda politica della Lega. Penso che Salvini abbia espresso questa posizione perché nota divergenze di opinione all’interno della maggioranza e spera di alimentare quelle divisioni con il suo giudizio, che credo sia solo strumentale”. Un punto di vista chiaro e definito e che ancora una volta chiama in causa il numero uno nazionale del partito del Carroccio, oggetto, sempre su La 7, dell’intervento anche di Mattia Santori, leader delle Sardine, nell’ambito del talk show politico “diMartedì” condotto da Giovanni Floris.

