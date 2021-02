Elsa Fornero/ Video: “Crisi governo? Sono piccoli uomini con intelligenza limitata”

Elsa Fornero un fiume in piena nel corso del suo intervento a Di Martedì. L’ex ministro del Lavoro non ha usato mezzi termini per giudicare la classe politica, in particolare le forze di maggioranza, destinando frecciatine ben precise.

Una delle prime vittime di Elsa Fornero è Matteo Renzi: «Dov’è il senso di responsabilità di una persona che fa la crisi e poi vai in Arabia Saudita a fare un seminario e poi torna dal seminario come se fosse una situazione normale? Vuol dire che non ha capito la gravità della situazione: se fai il senatore o il deputato, se hai ministri nel governo e li hai fatti dimissionare, stai lì e ti occupi 20 ore al giorno delle cose del Paese».

ELSA FORNERO: “CRISI GOVERNO? PICCOLI UOMINI”

Elsa Fornero ha manifestato grande rabbia per questa crisi di governo, ricordando i tanti sacrifici chiesti ai cittadini: «Io stasera ho provato prima forte sentimento di rabbia per lo spreco di sacrifici che gli italiani hanno fatto in questi anni, a partire da quelli che il nostro governo ha dovuto chiedere. Buttano di nuovo a mare i sacrifici degli italiani».

«Sono dei piccoli uomini che hanno veramente un orizzonte limitato e forse anche una intelligenza limitata, non ci arrivano», l’affondo durissimo di Elsa Fornero, che ha poi voluto spendere parole di stima verso un esponente della maggioranza: «Ho visto la faccia di Graziano Delrio e mi sono messa nella sua posizione, ho visto in quell’uomo, una persona seria, sulla quale bisogna puntare».





