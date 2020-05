ELSA FORNERO VS SALVINI/ “Professorino, in giro un sosia buonista con gli occhiali”

Pubblicità

Elsa Fornero contro Matteo Salvini. Avete capito bene. Per una volta non è il leader della Lega a scagliarsi contro l’ex ministro del governo Monti, ma è proprio la Fornero a pungolare Salvini. L’occasione per questo inaspettato ribaltamento di fronte è stata la trasmissione “Un giorno da pecora” in onda su Rai Radio 1 condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. E’ stato in questo contesto che Elsa Fornero ha analizzato con una punta di malizia il nuovo look sfoggiato da alcune settimane a questa parte da Matteo Salvini. I più attenti, infatti, avranno notato che il leader del Carroccio indossa da un po’ di tempo un paio di occhiali con montatura parecchio vistosa. Secondo alcuni osservatori, e tra questi bisogna annoverare a quanto pare anche la Fornero, in questo caso le diottrie non c’entrano. Si tratterebbe infatti di un’operazione di maquillage politico…

Pubblicità

ELSA FORNERO ATTACCA SALVINI: “PROFESSORINO CON GLI OCCHIALI PER FAR DIMENTICARE LE FELPE”

Che dietro le lenti di Salvini vi sia il tentativo di ridisegnare l’immagine del capo leghista ne è convinta Elsa Fornero: “Matteo Salvini – ha detto l’ex ministro del Lavoro e delle Politiche sociali – non perde un’occasione per dire la cosa sbagliata, anche adesso che si è messo il look da professorino” con gli occhiali “che si è messo per darsi una parvenza, per far dimenticare l’immagine di sé con le felpe o a torso nudo sulle spiagge, che era veramente abbastanza brutta”. Delle vere e proprie bordate quelle esplose dalla Fornero, convinta che il tentativo in atto sia quello di rendere il profilo di Salvini maggiormente istituzionale, così da riuscire ad intercettare quell’elettorato moderato che fino ad oggi è apparso spaventato dalla prospettiva di mandare il leghista al governo: “Mi viene il dubbio che ogni tanto il Salvini vero lo chiudano in una stanza e mandino in giro un sosia buonista con gli occhiali”, ha commentato. Secondo la Fornero, la regia di questa operazione potrebbe essere di Giancarlo Giorgetti: “Sì…a chi tiene al partito, ha buonsenso e senso delle istituzioni, fa dispiacere che il partito sta perdendo, e sta perdendo per una perdita attribuibile al capo”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA