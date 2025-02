Elsa Giordano, chi è la mamma di Giorgia? La vicinanza dopo la delusione a Sanremo: “Mi ha toccato il cuore”

Giorgia e sua madre Elsa Giordano hanno instaurato un legame davvero speciale nel corso degli anni. Mamma e figlia sono molte unite e non è un caso che Elsa sia sempre un punto di riferimento importante nella sua vita. All’ultimo Festival di Sanremo, per esempio, la mamma di Giorgia è sempre stata presente, supportando la figlia ogni sera della kermesse. Curioso e commovente l’aneddoto condiviso da Elsa Giordano nel salotto de La Volta Buona, a proposito della standing ovation raccolta dalla figlia all’Ariston.

Giulio Todrani, chi è il papà di Giorgia/ Dalla separazione con la moglie alla 'reunion' per la figlia

Una standing ovation che però non ha cancellato la delusione di non essere arrivata tra i primi cinque classificati. “Io da madre l’ho vissuta malissimo, mi è dispiaciuto molto vedere Giorgia che piangeva. È difficile vederla piangere perché, noi donne in famiglia non piangiamo facilmente”, ha raccontato Elsa Giordano.

Giulio Todrani, il papà di Giorgia replica a Mogol: “Mia figlia non ha bisogno di lezioni!”/ “La gavetta…”

Elsa Giordano e il rapporto con Giulio Todrani, il padre di sua figlia Giorgia

La mamma di Giorgia ha poi spiegato che vedere sua figlia così emozionata e in difficoltà l’ha enormemente provata. “Vedere mia figlia così mi ha toccato proprio il cuore”, ha raccontato. A seguirla nella sua avventura al Festival, oltre all’amata mamma, c’era anche il padre Giulio Todrani. I genitori di Giorgia si sono separati diversi anni fa, ma hanno comunque mantenuto un bel rapporto e infatti hanno tifato per la figlia l’uno al fianco dell’altro a Sanremo 2025.

Assieme per anni, i due si sono separati nel 1996 e hanno poi divorziato nel duemila. In diverse interviste Giorgia ha accennato al legame intenso tra i suoi genitori, descrivendo il loro rapporto come una giostra continua. Insomma non ci si annoia mai in casa Todrani Giordano.

MUSICA/ Il vescovo di Sanremo: dal Festival emerge "un anelito di pienezza"