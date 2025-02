Lo scorso sabato si è conclusa la kermesse canora più attesa dell’anno; i titoli di coda di Sanremo 2025 hanno determinato non solo il vincitore – Olly – ma anche un insieme di discussioni e pseudo-polemiche che con buone probabilità dureranno ancora a lungo. Fra tutte le questioni più roventi, spicca il sesto posto di Giorgia a dispetto di quelli che erano i pronostici; anche i genitori, Giulio Todrani ed Elsa Giordano – separati da diversi anni – non hanno nascosto il loro dispiacere per il risultato della figlia, sottolineando anche lo sconforto nel vederla in lacrime sul palco dell’Ariston dopo il verdetto.

In particolare Elsa Giordano – mamma di Giorgia – ha catturato l’attenzione e la curiosità degli appassionati dopo la sua partecipazione a La Volta Buona. In molti sono rimasti impressionati dalla somiglianza con la cantante e soprattutto colpiti dalla verve e simpatia della donna. Proprio nel salotto di Caterina Balivo abbiamo appreso qualche simpatico aneddoto a proposito del suo passato sentimentale, in particolare rispetto al matrimonio concluso da tempo con l’ex marito Giulio Todrani, papà di Giorgia.

Elsa Giordano, ex moglie di Giulio Todrani: la separazione e il rapporto di oggi

Ma chi è Elsa Giordano, mamma di Giorgia ed ex moglie di Giulio Todrani? Sempre a La Volta Buona è stata lei stessa a rivelare alcuni aspetti che riguardano la sua carriera professionale. Scrittrici e autrice per passione, pare abbia sfornato nel corso degli anni diversi libri e romanzi; uno in particolare è però ancora in attesa di pubblicazione e – come raccontato nel salotto di Caterina Balivo – sarebbe proprio la figlia, Giorgia, ad opporsi alla realizzazione del progetto. Simpatico infatti l’appello della donna che ha chiesto direttamente alla conduttrice di mandare un messaggio alla figlia al fine di convincerla per la pubblicazione dell’opera.

Tornando invece alla vita privata, stando a quanto emerso nel salotto di Rai Uno, Elsa Giordano – ex moglie di Giulio Todrani – avrebbe concluso la relazione con il papà di Giorgia tra il 1997 e il 2000: la prima sarebbe la data della separazione mentre successivamente è arrivato anche il divorzio, il tutto dopo ben 39 anni insieme. I due hanno oggi un ottimo rapporto e non perdono occasione anche per punzecchiarsi come accaduto ieri a La Volta Buona. Piccole frecciatine, qualche battuta più piccata e simpatiche esternazioni; tutto chiaramente con ironia e senza reali dissapori. Certamente, ora è chiaro il brio e la brillantezza di Giorgia da dove provengono.