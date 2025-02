Il tema della sesta posizione di Giorgia a Sanremo 2025 continua a scuotere il dibattito anche oggi a La Volta Buona. Per l’occasione, due ospiti d’eccezione: Elsa Giordano e Giulio Todrani, genitori della cantante. Entrambi hanno posto l’accento sulla delusione per il risultato e soprattutto sul pianto della cantante nel corso dopo la standing ovation nel momento della consegna del premio Tim. Ma non solo; non è sfuggito il simpatico siparietto tra i due ex coniugi che, forti del grande rapporto di oggi a dispetto della fine dell’amore, hanno scherzato sulla separazione e non solo.

Tutto parte da un simpatico commento di Giulio Todrani che, nel salutare l’ex moglie Elsa Giordano in collegamento con La Volta Buona, si è lasciato andare ad una precisazione. “Se siamo separati? No, divorziati”. A questo punto arriva il simpatico commento della mamma di Giorgia che, in maniera leggermente tagliente, ha aggiunto: “Ha fatto bene a precisare…”.

Spazio poi ai commenti sul sesto posto di Giorgia a Sanremo 2025 prima di lasciarsi andare a nuove battute che hanno scatenato l’ilarità dei presenti. Ci pensa Caterina Balivo ad alimentare il siparietto tra Elsa Giordano e Giulio Todrani: “Ma da quanto tempo siete divorziati?”. Il cantautore cita la data, trovando però il simpatico disaccordo dell’ex moglie: “No, era il 2000. Dopo la separazione sei tornato a casa!”. La mamma della cantante ha poi rivelato di aver scritto un libro che racchiude un certo risentimento nei confronti degli uomini e che in maniera emblematica comincia con: “Quanto mi piacerebbe partecipare al tuo funerale”. Cascata di risate in studio con l’ex marito, Giulio Todrani, che incalza: “Ce l’avevi con me, dici la verità!”. Ovviamente scherzose le parole di entrambi e con il papà di Giorgia che poi chiude il siparietto con altrettanta ironia: “Approfitto per salutare anche mia moglie Lucia, devo pur tornare a casa…”.