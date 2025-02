Giulio Todrani: “Il pianto di mia figlia Giorgia? Sarei salito sul palco per abbracciarla…”

A due giorni dal verdetto del Festival di Sanremo 2025 che ha incoronato vincitore Olly, ancora si discute del clamoroso sesto posto per Giorgia; tra le più quotate per la vittoria della kermesse. Se ne discute oggi nel salotto de La Volta Buona con i genitori della cantante, Elsa Giordano e Giulio Todrani; entrambi hanno posto l’accento sul toccante pianto sul palco dell’Ariston alla consegna del premio Tim e con il caloroso tributo dell’intero teatro dopo quanto regalato lungo tutto il percorso a Sanremo 2025.

A prendere per primo la parola è stato Giulio Todrani, papà di Giorgia: “Io ero in albergo, guardavo dalla tv; quando ho visto la sesta posizione, che poi vuol dire poco perchè Giorgia non ha nulla da dimostrare, mi ha ferito molto vederla piangere”. Il cantautore ha poi aggiunto: “Se fossi stato in teatro sarei salito sul palco per abbracciare mia figlia, non me ne sarebbe fregato nulla”. Con difficoltà Giulio Todrani ha trattenuto le lacrime rivedendo le immagini di sua figlia, Giorgia, particolarmente commossa a Sanremo 2025. “La platea era tutta con lei, si è sentita amata in quel momento e il pianto è stata proprio la reazione; non ricordo mia figlia Giorgia piangere così da quando era bambina”.

Elsa Giordano, la mamma di Giorgia a La Volta Buona: “Pensavamo che la top 5 fosse scontata…”

Interviene in collegamento con La Volta Buona anche Elsa Giordano – mamma di Giorgia – che palesa i medesimi sentimenti dell’ex marito a proposito del toccante pianto della figlia sul palco di Sanremo 2025 dopo la standing ovation del teatro in occasione della finale. “L’ho vissuta malissimo, soprattutto nel vederla piangere… Lei è bella anche quando canta ed è difficile vederla piangere; noi donne in famiglia piangiamo difficilmente quindi vederla in quel modo quindi mi ha toccato proprio il cuore”. La mamma della cantante ha poi rincarato la dose sulla delusione del sesto posto, soprattutto confrontando il risultato con le attese: “Non ti dico che eravamo sicuro, però sembrava scontato che fosse tra i primi 5; le ovazioni durante le prove, dopo le esibizioni. Poi la canzone era bella, cantata con convinzione…”.