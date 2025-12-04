Elsa, mamma di Giorgia, si racconta a La Volta Buona tra rapporto rinnovato e simpatia sull’amore finito con l’ex marito Giulio Todrani.

Non è certo una novità vedere Giorgia al centro della scena nel contesto musicale e non solo; una carriera che l’ha resa regina indiscussa della musica italiana e in più di un’occasione ha ottenuto il massimo riscontro da parte del suo pubblico. Di questo e tanto altro ha parlato la mamma Elsa, ospite oggi a La Volta Buona, che ha scelto di celebrare anche la bellezza del legame che le caratterizza a dispetto delle frizioni che in passato le hanno portate spesso allo scontro diretto. “Fino a qualche anno fa litigavamo su tutto, continuamente: non so bene il perchè, se per il fatto che siamo troppo simili o il contrario”.

Pagelle X Factor 2025 e eliminato 5a serata/ Viscardi fuori con onore (6). Rob guadagna posizioni (7,5)

Elsa, la mamma di Giorgia, ha dunque svelato le frizioni che in passato hanno condito il rapporto con la figlia ma al contempo è raggiante nel sottolineare come, da qualche anno, abbiamo riscoperto un legame ancor più viscerale. “Io sono una mamma molto critica, forse anche troppo pesante però devo dire che lei mi ha sempre tenuto testa. Adesso però andiamo d’accordissimo, soprattutto negli ultimi 3-4 anni”.

Giulio Todrani: “Presentai io Alex Baroni a mia figlia Giorgia”/ “Chiamai la mamma la sera dell’incidente…”

Elsa, mamma di Giorgia a La Volta Buona: “Il mio ex marito Giulio Todrani? Finita perchè si innamorò di un’altra…”

Dilaga il sorriso nel salotto de La Volta Buona quando Elsa – mamma di Giorgia – viene incalzata sul rapporto con l’ex marito Giulio Todrani. Un gesto simpatico attira l’attenzione di Caterina Balivo: “Perchè ti porti le mani alla testa?”, la donna replica con ironia per poi entrare nel merito del perchè si sono lasciati senza scendere particolarmente nei dettagli. “Si era stancato evidentemente, si era innamorato di un’altra; io l’ho capito e ho detto ‘vai’. Io non ho il perdono facile anche se ci siamo lasciati e ripresi più volte, anche mia figlia si stufò: ‘me ne vado, non ne posso più di ste valige’…”.

X Factor, Giorgia svela perché non potrebbe fare la giudice/ "Non sono capace perché..."

Particolari anche le rivelazioni su Emanuel Lo, compagno di sua figlia Giorgia; Elsa racconta le impressioni iniziali, tutt’altro che positive, seguite poi dalle scuse quando ha poi conosciuto meglio la dolce metà della cantante. “Quando l’ho conosciuto mi è preso un colpo: capelli lunghi, tatuaggi, orecchini… ‘Giorgia, credevo un avvocato, un commercialista…’. Lei mi rispose che era innamorata, poi con il tempo ho chiesto scusa”.