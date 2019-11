Elsa, mamma Iva Zanicchi/ “Lei amava Milva e mi diceva sempre che ero grassa!”

Ancora risate e tantissimi aneddoti con Iva Zanicchi nello studio di Verissimo. Silvia Toffanion torna ad ospitare la cantante che ha pubblicato un nuovo libro che è la sua autobiografia. Protagonista tra queste pagine è anche la mamma di Iva, Elsa, della quale la Zanicchi racconta qualche aneddoto appartenente al loro passato e agli anni in cui Iva era una stella nascente della musica italiana. Iva, infatti, ammette che per sua mamma Elsa non era proprio lei la cantante preferita. “Mia mamma adorava Milva ma non poteva dirlo davanti a me perché cavolo, io sono sua figlia.” esordisce la Zanicchi. Poi continua “Lei però diceva ‘Eh però Milva com’è magra… (lei diceva sempre che io sono grassa) e con quei capelli che li sbatacchia davanti e dietro…'”

Iva Zanicchi: “Mia mamma Elsa amava Milva, ma la mamma della Vanoni amava me!”

Quella di mamma Elsa per Milva era una vera e propria adorazione: “Lei l’amava, amava queste voci scure e non l’ha mai detto apertamente a me.” racconta ancora Iva Zanicchi a Verissimo. Eppure una piccola rivincita la cantante l’ha avuta con la mamma di un’altra grande cantante italiana: Ornella Vanoni. A Silvia Toffanin, la Zanicchi ancora racconta: “Così come la mamma della Vanoni, che una volta mi ha detto ‘Che bella voce che ha signora Zanicchi, magari l’avesse la mia Ornella!” Una frase che stupisce un po’ il pubblico in studio: “Non ci credete? Mi dispiace Ornella, ma è così!” sottolinea la Zanicchi. Aneddoti simpatici, questi, che si trovano tutti nella sua biografia.

