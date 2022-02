Elsa Martignoni chi è/ La violinista rock dell’orchestra di Sanremo 2022

Elsa Martignoni è un’artista e producer di spessore internazionale che con la sua musica fonde due generi musicali diversi. La donna, violinista dalla formazione classica ha reinterpretato il suono del violino creando generi musicali molto diversi tra loro su basi musicali elettroniche, house, commerciale e tango elettronico.

La violinista, durante un’intervista ha ammesso come senza la sua esperienza classica sia stata fondamentale per la sua esperienza all’interno della musica elettronica ammettendo come “Una cosa non esclude l’altra”. Elsa Martignoni ha confessato come “L’Elsa violinista crossover è più congeniale alla mia natura. Suonare per gli eventi sulle mie basi significa creare veramente sinergia tra suono e movimento e complicità tra me ed il pubblico”.

Elsa Martignoni la violinista elettronica nell’orchestra di Sanremo 2022

Elsa Martignoni, oltre alla sua esperienza da concertista per diversi eventi fa parte anche dell’orchestra che ogni anno dal 2018 suona al Festival di Sanremo, un’esperienza che la donna commenta come: “Un traguardo molto importante, quasi un punto di arrivo della mia carriera professionale, ma anche di partenza. Dopo tanti anni di esibizioni in Italia e in giro per il mondo collaborare con l’Orchestra del Festival di Sanremo è stata un’esperienza unica ed emozionante”.

La donna è molto attiva sui social, soprattutto su Instagram, su cui condivide molti momenti della sua vita professionale, condividendo con tutti i suoi followers l’esperienza del Festival di Sanremo 2022 tra prove d’orchestra, foto e esperienze di backstage.

